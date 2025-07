Neuer Sony-Handheld PXW-Z300

Sony bringt XDCAM Hand-Camcorder mit 4K-3CMOS-Sensor und verbesserter Bedienung für Nachrichtenübertragungen und Videoproduktionen.

Das neue Modell PXW-Z300 unterstützt digitale Signaturtechnologie zur Videoauthentifizierung, verfügt über erweiterte Netzwerkfunktionen und setzt KI-gestützte Motiverkennung ein. Der Handheld-Camcorder ist mit einem 1/2-Zoll-4K-3CMOS-Exmor R-Sensor, der neuesten Generation der BIONZ XR-Bildprozessoren und einer speziellen KI-Verarbeitungseinheit ausgestattet. Als neues Flaggschiffmodell rundet die Kamera die XDCAM-Familie nach oben ab.

Die PXW-Z300 ist mit einem professionellen Objektivsystem mit drei unabhängigen manuellen Steuerringen ausgestattet. Sie eignet sich laut Sony für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Nachrichten, Sport, Unternehmensfilme, Veranstaltungen, Dokumentationen, Live-Sendungen und Reality-Programme. Marktstart ist im Herbst 2025.

Flexibler LCD-Arm

Die PXW-Z300 kombiniert außergewöhnliche Bildqualität, ein 17-faches optisches Zoomobjektiv und einen elektronischen variablen ND-Filter mit vielseitigen Bedienungsmöglichkeiten. Neben hochwertigen 4K-Aufnahmen mit 60p verfügt sie über eine KI-gestützte Motiverkennung für präzise Autofokusleistung. Der neue flexible LCD-Arm ermöglicht anpassungsfähige Aufnahmestile, an einem seitlichen V-Mount lassen sich Smartphones oder Datenübertragungsgeräte sicher befestigen.

Die PXW-Z300 ist der weltweit erste Camcorder, die digitale Signaturen direkt in Videodateien einbettet und so die Authentifizierung von Inhalten möglich macht. Das soll den sich wandelnden Anforderungen bei der Content-Erstellung gerecht zu werden, darunter auch die steigende Nachfrage nach authentischen Inhalten.

Die Netzwerkfunktionalität der PXW-Z300 wurde durch eine verbesserte Integration von Kommunikationsgeräten erweitert, die moderne Produktionsworkflows mit 5G- und Cloud-Technologien unterstützt. Dies ermöglicht Live-Streaming vom Drehort und eine effiziente Dateiübertragung über Netzwerke.

»Unser neuester Camcorder verfügt über echte und innovative Verbesserungen«, sagt Pavel Skabrout, Product Manager bei Sony Europe. »Dazu zählen Funktionen zur Authentifizierung von Inhalten, die für Anwender in der Nachrichten- und Produktionsbranche von großem Nutzen sein werden, unabhängig davon, ob sie actionreiche Inhalte aufnehmen, aktuelle Nachrichten erfassen oder Dokumentarfilme für Bildungszwecke produzieren.«

Bildqualität und Bedienung

Der Camcorder verfügt über 1/2-Zoll-Exmor R-Sensoren mit 3 CMOS und Hintergrundbeleuchtung sowie den Bildprozessor BIONZ XR, der eine hervorragende Farbtrennung, eine Empfindlichkeit von F12 und 4K-Aufnahmen mit 60p ermöglicht.

Ausgerüstet ist die Kamera mit einem 17-fachen optischen Zoomobjektiv mit konstanter maximaler Blende von F1,9 und drei unabhängigen manuellen Steuerringen für die gewohnte Kamerabedienung.

Durch die Verwendung der digitalen Extender-Funktion können Anwender im 4K-Modus einen 1,5-fachen Zoom und im HD-Modus einen bis zu 4-fachen Zoom mit minimaler Qualitätsminderung erzielen, wodurch sich die Kamera für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen eignet, darunter Nachrichtenberichterstattung und Eventdokumentation.

Darüber hinaus ist die Kamera mit einem elektronischen variablen ND-Filter ausgestattet, der die Transmission nahtlos von 1/4 bis 1/128 anpasst, sowie mit einer optischen Bildstabilisierung. Dies ermöglicht eine reibungslose Helligkeitsanpassung und stabile Aufnahmen an Orten mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen – etwa bei Übergängen von hellen Außenbereichen zu dunklen Innenräumen.

KI für Motiverkennung

Die PXW-Z300 verfügt zusätzlich zu seiner Bildverarbeitungs-Engine über eine spezielle KI-Verarbeitungseinheit. Diese ermöglicht eine hochpräzise Erkennung von Personen anhand von Gesichts-, Augen-, Skelettstruktur- und Haltungsinformationen. Das System kann den Autofokus auch dann auf Personen halten, wenn diese der Kamera den Rücken zuwenden oder das Gesicht verdeckt ist. Außerdem verfügt es über eine automatische Bildausrichtungsfunktion, die die Komposition automatisch anpasst, um Personen in der Bildmitte zu halten.

Die Kamera verfügt außerdem über einen 3,5-Zoll-LCD-Monitor mit hoher Helligkeit und ca. 2,76 Millionen Bildpunkten. Er bietet auch bei hellen Lichtverhältnissen eine hervorragende Sichtbarkeit und ist deutlich heller als beim PXW-Z280. Ein neu entwickelter flexibler LCD-Arm mit dreiachsiger Bewegung, erlaubt mehr Winkel und flexible Monitorpositionen. Dadurch kann die Kamera an verschiedene Aufnahmestile angepasst werden. Die Bedienerinnen und Bediener können den Betrachtungsabstand anpassen, wenn Inhalte mit der Kamera auf der Schulter aufgenommen werden, den LCD-Monitor für stabile Aufnahmen auf Hüfthöhe in der optischen Mitte der Kamera positionieren oder ihn nach vorne klappen, um sich selbst aufzunehmen.

Verbesserte Netzwerkfunktionen

Die Kamera unterstützt neue Workflows mit 5G- und Cloud-Technologien, die die sofortige Übertragung von Aufnahmen vom Drehort und Live-Streaming über Smartphone- oder WLAN-/LAN-Verbindungen möglich machen. Aufgezeichnete Inhalte können über das Netzwerk in hochwertigen, effizienten Formaten an Cloud-basierte Medienfreigabedienste oder lokale Speicher übertragen werden. Für die Übertragung von Proxy-Material in niedrigeren Auflösungen unterstützt die PXW-Z300 nun den HEVC-Codec, der eine höhere Qualität und höhere Komprimierungsraten ermöglicht. Darüber hinaus kann sie Clips während der Aufnahme im Chunk-Format (segmentierte Aufnahme) übertragen. Dadurch entfällt das Entfernen von Medien und die Übertragung von Material nach der Aufnahme, sodass die Bearbeitung sofort nach Eintreffen des Materials beginnen kann.

Die Kamera unterstützt gängige Video-Streaming-Protokolle wie RTMP/RTMPS und SRT und ermöglicht so Live-Übertragungen von entfernten Standorten. Durch Anschließen des tragbaren Datenübertragungsgeräts PDT-FP1 von Sony (separat erhältlich) an den seitlichen V-Mount und Verbinden mit der Kamera können Anwender die Integration vereinfachen und eine stabilere Übertragung von Videomaterial erzielen.

Darüber hinaus nutzt die PXW-Z300 Cloud-Dienste wie den Cloud-Materialübertragungsdienst »C3 Portal« und die »Ci Media Cloud« von Sony, eine Cloud-basierte Kollaborationslösung für die Medienbranche. Dadurch unterstützt die Kamera unmittelbarere und effizientere Videoproduktions-Workflows, darunter die Integration in dateibasierte Nachrichtensysteme, die gemeinsame Nutzung von Material und die Zusammenarbeit zwischen Projektmitgliedern sowie Live-Streaming mit mehreren Kameras in Kombination mit dem M2 Live Cloud Switcher von Sony.

Aufnahmeformate und Look

Die PXW-Z300 unterstützt verschiedene Aufnahmeformate, die für eine Vielzahl von Videoproduktionsanwendungen wie Nachrichtenaufnahmen und Dokumentarfilme entwickelt wurden. Sie bietet standardmäßige Unterstützung für MXF-Dateiaufnahmen in Formaten, die von der XDCAM-Serie verwendet werden, wie MPEG HD422, XAVC Intra (4K/HD 4:2:2 10 Bit) und XAVC Long (4K 4:2:0 8 Bit/HD 4:2:2 10 Bit) sowie MP4-Proxy-Aufnahmen in HEVC.

Die Kamera ermöglicht außerdem vielfältige Looks. Zusätzlich zu S-Cinetone, ITU709 und 709tone, die in der Cinema Line-Serie, XDCAM- und HDC-Serie von Sony verfügbar sind, unterstützt sie HLG Live, HLG Mild, HLG Natural und benutzerdefinierte 3D-LUTs. Benutzer können benutzerdefinierte 3D-LUTs (.cube-Dateien) von Speicherkarten importieren.

Die Kamera ist kompatibel mit der mobilen Anwendung »Monitor & Control« von Sony, die Mehr-Kamera-Aufnahmen durch Winkelbestätigung, Anpassung der Kameraeinstellungen und Fernbedienung über Smartphones oder Tablet-Geräte unterstützt.

Darüber hinaus ermöglicht der Camcorder die Aufnahme von bis zu vier Audiokanälen – einschließlich Richtmikrofonen und den drahtlosen Mikrofonen der UWP-Serie von Sony – über XLR-Eingänge und den Multi-Interface-Schuh. Zukünftig wird auch die Proxy-Aufnahme von 4-Kanal-Audio unterstützt.

Weltweit erster Camcorder mit Authentizitätsinformationen in Aufnahmen

Die Kamera unterstützt den C2PA-Standard für die Aufzeichnung von Authentizitätsinformationen. Sie ist der weltweit erste Camcorder, der Videos mit eingebetteten digitalen Signaturen aufzeichnen kann. Durch das Erweitern seiner Authentizitätsinitiativen von Standbildern auf Videos trägt Sony dazu bei, den in den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen von Nachrichtenorganisationen beim Thema Zuverlässigkeit von Inhalten gerecht zu werden.