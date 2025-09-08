Audio, Kabel, Konferenztechnik: 08.09.2025

XLR-»Alpenstecker« von Hicon

Sommer Cable stellt die »Alp-Line XLR Series« seiner Hausmarke Hicon vor. Zusammen mit Kabeln der »Berg«-Serie bietet das Produkt sichere Verbindungen unter anderem beim Einsatz in Lichttraversen.

@ Sommer cable
Die neuen dreipoligen XLR-»Alpenstecker« von Hicon.

Die echtvergoldeten Kontakte 3poligen Steckverbinder (female: HI-X3CFA-NXT / male: HI-X3CMA-NXT) sichern eine optimale Signalübertragung. Eine spezielle Spannzangenkonstruktion sorgt für eine festen Halt, und eine flexible Kunststoffkappe am Steckerende mit integriertem Knickschutz schützt das Kabel vor Biegestress. Zudem lässt sich die Kappe dank ihrer Rippenstruktur ohne zusätzliches Werkzeug anziehen.

@ Sommer cable
Ohne Plastik: Umweltfreundliche Verpackung für die »Alpenstecker«.

Um diese Kabel schnell zu identifizieren, wurden die Stecker serienmäßig mit orangenen Farbringen ausgestattet; als Alternative wird ein schwarzer Ersatzring mitgeliefert. Ein hochwertiges Metallgehäuse unterstützt die Langlebigkeit, das ergonomische Design unterstreicht eine komfortable Handhabung.

Die Stecker sind für Kabel von 3,0 bis 8,0 mm Durchmesser geeignet. Sommer Cable bietet dazu die hochflexible DMX-Leitung SC-Binary 225 (Art. 510-0051) an. Die anschlussfertige Kombination von Stecker und Kabel bezeichnet Sommer Cable als DMX-AES/EBU-»Alpenkabel« der neuen Serie »Berg«.

Geliefert wird das in Österreich hergestellte Produkt in einer umweltfreundlichen Verpackung ohne Kunststoff-Anteile.

