Video: Canon EOS C50
Auf der IBC präsentierte Canon die neue EOS C50 – eine kompakte Hybridkamera. Jörg Ammon stellt sie im Video vor.
Die EOS C50 verfügt über einen 32-Megapixel-Sensor und kann in 7K RAW mit bis zu 60p aufzeichnen. Neben RAW unterstützt die Kamera auch die Formate XF-AVC und XF-HEVC in 7K und 4K, wobei 4K-Aufnahmen sogar mit bis zu 120p möglich sind. Für noch extremere Zeitlupenaufnahmen kann in Full HD mit bis zu 180p aufgezeichnet werden.
