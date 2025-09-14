IBC, IBC2025, Kamera, Messe, Video: 14.09.2025

Video: Canon EOS C50

Auf der IBC präsentierte Canon die neue EOS C50 – eine kompakte Hybridkamera. Jörg Ammon stellt sie im Video vor.

Die EOS C50 verfügt über einen 32-Megapixel-Sensor und kann in 7K RAW mit bis zu 60p aufzeichnen. Neben RAW unterstützt die Kamera auch die Formate XF-AVC und XF-HEVC in 7K und 4K, wobei 4K-Aufnahmen sogar mit bis zu 120p möglich sind. Für noch extremere Zeitlupenaufnahmen kann in Full HD mit bis zu 180p aufgezeichnet werden.

Weitere Infos liefert dieser Newsbeitrag


Jörg Ammon von Canon stellt die C50 vor.
Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
IBC, IBC2025, Kamera, Messe, Video

IBC-Sponsoren 2025

Ähnliche Beiträge:

©CanonCanon C50: Kompakte Kamera der Cinema-EOS-Linie ©CanonCanon präsentiert EOS C80 Canon entwickelt die EOS R1 Canon EOS R8 Vollformatkamera Canon stellt EOS R6 Mark II vor Canon EOS R5 C: Vollformat-Sensor und interne 8K-Raw-Aufzeichnung