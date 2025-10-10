Klotz AIS präsentiert eine professionelle Multicore-Lösung für komplexe Beschallungssysteme.

Neueste Technologien in der professionellen Beschallungstechnik wie 3D- und Immersive Audio, d&b Soundscape, L-Acoustics L-ISA, Adamson S-Series etc. und Beam Steering Technologie verlangen auch nach passenden Lösungen zur Verkabelung dieser Systeme.

Das konfektionierte LP164XY1S 16-fach Lautsprecher-Multicore-Kabel von Klotz AIS wurde speziell für Multi-Verstärker Systeme konzipiert und ist 100% kompatibel zu allen LS-Multicore Kabeln mit Socapex Anschluss. Dank seines besonderen Designs gehört das LP164XY1S zu den High-end-Kabeln im Lautsprecherbereich und überträgt das Signal jederzeit zuverlässig in bestmöglicher Qualität – auch über lange Strecken. Es ersetzt dabei bis zu zwei 8fach Lautsprecherleitungen und hilft so, die Auf- und Abbauzeiten erheblich zu reduzieren.

Mit dem LSC1640YS hat Klotz AIS das wohl hochwertigste und stabilste 16-fach Lautsprecher Multicore für den Live-Betrieb im Programm. Dieses Multicore liefert die Basis für die neue LP164XY1S-Serie. Es verfügt im Aufbau über 16 Adern mit blanker Kupferlitze (Klasse 6, VDE 0295), jede mit einem Aderquerschnitt von 4.0 mm2 und einen hochrobusten, kältebeständigen PVC-Außenmantel. Der PVC-Mantel ist durch ein zusätzliches Vectran Textilgeflecht stabilisiert und garantiert so maximale Zugfestigkeit sogar bei extremen Bedingungen bis -40°C.

Die massiven RMP419AR Multipin-Steckverbinder des LP164XY1S mit versilberten Kontakten in Male-/Female-Ausführung halten im Live-Betrieb selbst höchsten Belastungen stand. Zur eindeutigen Identifikation als Audio-Multicore-Kabel verfügt dieser RMP-Steckverbinder über ein spezielles Audio-Insert, das auf einen Blick Aufschluss über die Belegung und Anwendung des Kabels gibt. Zur Verlängerung ist der RMP419AR jeweils auf der Male-Seite mit einem verschraubbaren Ring versehen.

Auch die Ausstattung des LP164XY1S ist konsequent für den mobilen Einsatz ausgelegt: Eine leistungsfähige Kunststoff-Zugentlastung gewährleistet im Bühnenbetrieb jederzeit eine hohe Zugfestigkeit. Beidseitig ist jedes Kabelende mit einen transparenten Schrumpfschlauch zur freien Beschriftung ausgestattet.