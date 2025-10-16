Live: 16.10.2025

QuickLink präsentiert StudioPro Version 4

QuickLink hat die Video-Produktionsplattform StudioPro vorgestellt. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen für die Live-Video-Produktion.

Herzstück der neuen Version ist der »QuickLink AI Helper«, ein KI-gestützter Assistent, der Operatoren direkt in der StudioPro-Oberfläche bei Workflow- und Bedienungsfragen in Echtzeit unterstützt.

Zu den weiteren Neuerungen zählen ein integrierter Media Player für die Wiedergabe vorproduzierter Inhalte ohne externe Hardware sowie ein überarbeiteter ISO-Recorder, der einzelne Kamerafeeds oder vollständige Szenen aufzeichnen kann.

Professionelle Color Scopes mit Waveform-, Vectorscope- und Histogram-Tools ermöglichen präzise Bildkontrolle, während ein neues System Stats Panel Echtzeitinformationen über CPU-Auslastung und Performance liefert.

Die Software unterstützt zudem vollständig NDI 6 für verbesserte IP-basierte Kompatibilität mit geringerer Latenz und schnellerer Quellerkennung.

»StudioPro Version 4 stellt einen großen Schritt nach vorne dar«, erklärt Richard Rees, CEO von QuickLink. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Updates, um die Plattform stetig weiterzuentwickeln.

