Haivision präsentiert Echtzeit-Videolösungen

Bei Haivision gibt’s am ISE-Stand drei interaktive Demo-Zonen: Video Wall Solution for Operation Centers, ISR Video Processing und Live Video Contribution.

Im Bereich Live Video Contribution präsentiert Haivision den Makito X4 Video Encoder, einen HEVC/AVC Video-Encoder mit extrem niedriger Latenz – für anspruchsvollste Live-Videoübertragungen. Das Gerät ist nicht nur für SDI, sondern auch für IP verfügbar, sodass sich damit komplette IP-Workflows in 2110 realisieren lassen.

Haivision zeigt weiter die mobilen Videosender Pro460 und Falkon X2 sowie die StreamHub Receiver- und Decoder-Platform. Die für Remote-Produktion und IP-basierte Workflows optimierten Produkte ermöglichen Live-Videoübertragung mit ultra-niedriger Latenz über Internet, Satellit, 4G und 5G – ideal für News, Sport und Event-Coverage.

<br />



Command 360 Video Wall Solution

Die Video-Wall-Lösung Haivision Command 360 wird weltweit von Unternehmen, Regierungsbehörden und Sicherheitsteams eingesetzt. Die Plattform vereint leistungsstarke Videoverarbeitung, dynamische KVM-Steuerung und intuitives zentrales Management und ermöglicht Einsatzzentralen situative Echtzeit-Lageerfassung für schnellere Entscheidungsfindung.

ISR Video Processing für taktische Einsätze

Haivision zeigt seine bewährten ISR-Technologien, darunter die Kraken Video Processing Platform, Makito X4 Rugged, Makito FX Encoder und den Play ISR Video Player.

Die für Verteidigung, Nachrichtendienste und öffentliche Sicherheit entwickelten Lösungen ermöglichen sichere Video- und KLV-Metadatenverarbeitung mit niedriger Latenz von luft-, see- und landgestützten Plattformen – für Echtzeit-Sichtbarkeit vom Einsatzort zur Kommandozentrale.