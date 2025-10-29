Wasserdicht bis 20 m: SC-Aqua Marinex Aramid Mikro14

Das Aramid-verstärkte 110-Ohm-Mikrofonkabel aus der Aqua-Marinex-Serie von Sommer Cable eignet sich für die dauerhafte Verlegung in bis zu 20 m Wassertiefe und feuchten Bereichen.

Das Mikrofonkabel SC-Aqua Marinex Aramid Mikro14 von Sommer Cable bleibt dank seines speziellen Waterblocking-Tapes dicht und kann dauerhaft bis zu einer Wassertiefe von 20 m verlegt werden. So bietet es ein vielfältiges Einsatzspektrum: von der Installation in Freizeitparks, Sportarenen und Tierparks bis hin zu Anwendungen im Übertragungswagen, in Küstennähe oder im Bootsbau.

Sein passgenauer 6,2 mm Kabeldurchmesser sorgt dafür, dass die Leitung exakt mit der Zugentlastung der HI-Marlin-Verbinder des Herstellers abschließt und in Kombination eine zuverlässige Wasserdichtigkeit nach IP67 gewährleistet.

Gleichzeitig lässt sich das Kabel besonders einfach und ohne umständliche Handgriffe verarbeiten – auch mit herkömmlichen XLR-Verbindern. Der Außenmantel zeigt sich resistent gegenüber Salzwasser, Süßwasser, UV-Strahlung und Mikroben und macht das Kabel damit ideal für den Langzeiteinsatz im Außenbereich.

Die innenliegenden Aramid-Fasern bieten nicht nur eine zuverlässige Zugentlastung – etwa beim freien Aufhängen von Mikrofonen –, sondern auch zusätzlichen Schutz vor Nagetieren.



Zudem überzeugt das Kabel durch hohe Flexibilität im Einsatz und folgende Eigenschaften: es ist abriebfest, kälteflexibel, trommelbar und bestens geeignet für anspruchsvolle 110-Ohm-Anwendungen wie AES/EBU- oder 3-polige DMX-Übertragungen – entwickelt für professionelle Anwender, die sich auch unter extremen Bedingungen auf ihre Technik verlassen müssen.