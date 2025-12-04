Elektrische Transport-Neuheit für Film, Foto, Messe & Industrie

Mit dem Zipr stellt ZILR eine neue Gerätekategorie vor: den ersten elektrischen, zusammenklappbaren Transportwagen für professionelle Anwendungen.

Entwickelt für Film- und Foto-Crews, Messebauer, Event- und Bühnentechnik sowie Facility- und Campus-Logistik, kombiniert der Zipr hohe Nutzlast und präzise Kontrolle mit echter Entlastung für Crew und Personal.

Ob vom Parkplatz zum Set, durch weitläufige Messehallen oder über Werksgelände – der Zipr verkürzt Wege, beschleunigt Abläufe und steigert die Arbeitssicherheit. Mit bis zu 350 kg Nutzlast, 183 Litern Volumen und einer Spitze bis 16 km/h (modellabhängig) ersetzt er Tragen und Ziehen durch effizientes, kontrolliertes Fahren.

»Zipr baut die Brücke zwischen Transporter und Einsatzort – schnell, sicher und überraschend intuitiv,« sagt Stephan Kexel, CBDO der Riwit GmbH. »Teams sparen Zeit und Kraft, die sie stattdessen in die Produktion stecken. Dass das Gerät auch noch Spaß macht, ist ein willkommener Bonus.«

Zwei Modelle – maximale Effizienz oder maximale Traktion

Zipr 2WD (1.500 W): die effiziente Lösung für Studios, Locations und lange Gänge mit vorderer Doppel-Rekuperationsbremse und mechanischen Trommelbremsen hinten.

Zipr 4WD (3.000 W): für Rampen, Kabelbrücken und schwere Rigs – mit intelligentem Dual-Drive-Algorithmus (FWD/RWD/4WD) und 6-fach Brems-Setup (4× Reku + mechanisch).

Drei Betriebsmodi für jeden Job

Ride: Trittbrett herunterklappen, optionalen Sitz montieren, präzise cruisen.

Push/Pull: speed-limitiert mit Cruise-Control für lange Distanzen und enge Passagen.

Towing: Materialzüge sicher ziehen – manuell oder mit Cruise (1–7 km/h).

Sicher, robust, alltagstauglich

Rekuperationsbremsen sorgen für kontrolliertes Verzögern, Hill-Start-Assist und Anti-Rollback geben Sicherheit an Rampen. Pannensichere Vollgummiräder reduzieren Ausfallzeiten, helles Front-LED und hinterleuchtetes Logo erhöhen die Sichtbarkeit in dunklen Bereichen. Der 36-V-LiFePO₄-Akku ist hot-swappbar und für lange Einsatztage ausgelegt.

Zubehör, das Projekte skaliert

Mit Storage Jacket, Rain Jacket, Side Saddles, Zweitsitz, Fast Charger und Zweitakku lässt sich der Zipr an jede Aufgabe anpassen. Über Hook-Up (XT6) können externe Batterien genutzt werden. Mit TUGR Tow Hitch und TUGR XL werden zusätzliche Wagen gekoppelt oder sperrige Güter im Schlepp bewegt – vom Stativpark bis zu Deko-Panels.

Einsatzgebiete weit über A/V hinaus

Film & TV, Foto, Live-Events: Cases, Leuchten, Stative, Sandsäcke – schneller am Motiv.

Messebau & Eventproduktion: mehrere Stände parallel, Materialflüsse ohne Staus.

Theater & Oper: leise Backstage-Logistik mit kontrolliertem Rampenverhalten.

Facility & Industrie: Werkzeuge und Ersatzteile zwischen Gebäuden.

Campus, Kliniken, Universitäten: Post- und Technikfahrten auf der »letzten Meile«.

Sport & Festivals: Kabelreels, Zelte, Akkus – alles in einem Rutsch.

»Zipr ist eine echte Weltneuheit, die alltägliche Logistik spürbar verändert,« erklärt Lewis Brown, Head of Product bei ZILR. »Wir haben den Wagen so konstruiert, dass er in Sekunden einsatzbereit ist, sich klein verstauen lässt und mit Zubehör mitwächst.«

Verfügbarkeit und Preise

Ab Januar wird Zipr ausgeliefert und ist in den Varianten 2WD und 4WD verfügbar.

Zipr 4WD Pre-Order UVP: 1.999 Euro und über 250 Euro an Zubehör gratis

Zipr 2WD Pre-Order UVP: 1.499 Euro und über 150 Euro an Zubehör gratis

Die Riwit GmbH ist ab sofort ZILR Master-Distributor und Service Center für ganz Europa, bei Marcotec kann der Wagen schon vorbestellt werden.