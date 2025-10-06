Workshops für Foto- und Video-Fans

Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis finden bei Calumet ein umfangreiches Programm an Weiterbildungsmöglichkeiten.

Techniken kennenlernen und vertiefen, kreative Impulse setzen, einen neuen Blick entwickeln, sich mit Gleichgesinnten austauschen: In Workshops bei Calumet lernen Foto- und Videofans, wie sie ihr Equipment optimal einsetzen. Dabei reicht das Portfolio von Grundlagenkursen in der Fotografie über Videografie-Techniken bis hin zu spezialisierten Seminaren beispielsweise zu Lichtsetzung, Porträtfotografie oder Postproduktion. Die Kurse werden an elf Standorten von Calumet angeboten, einige Themen können auch online belegt werden.

Die Workshops bieten praxisnahe Tipps, interaktive Lerneinheiten und die Möglichkeit, Kameras und Zubehör direkt vor Ort auszuprobieren. Im Allgemeinen sind sie so konzipiert, dass sie für alle gängigen Marken geeignet sind. Spezialkurse für bestimmte Kameratypen wie z.B. Sony oder Canon sind ebenfalls buchbar. Damit alle Teilnehmenden optimal unterstützt werden, finden die Workshops in kleinen Gruppen statt. Besonders beliebt sind die Grundlagen-Seminare zur Fotografie und zum Filmen. Hier werden fundamentale Grundkenntnisse vermittelt und Praxistipps erprobt.

Neben den Gruppenkursen bietet Calumet auch Einzelcoachings an. Diese richten sich an Anfänger sowie an Personen, die schon etwas Erfahrung mitbringen, aber sicherer werden wollen. In einem Vorgespräch werden Themen, Ziele und Wünsche besprochen, auf dieser Basis wird dann ein individuelles Programm erstellt.

Fortgeschrittene finden bei Calumet Workshops zu unterschiedlichen Themen wie DaVinci Resolve, Fine Art Schwarz-Weiß-Fotografie, Street Photography, Sportfotografie und vieles mehr. Darüber hinaus werden Exklusivworkshops mit Models zur Porträt- und Studiofotografie angeboten.

Calumet bietet seine Workshops in folgenden Filialen an: Berlin, Hamburg, Hannover, Dresden, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München. Zudem sind auch viele Seminare online verfügbar.