Amaran stellt neue Ray-Serie vor

Die Ray-Serie umfasst vier kompakte COB-Leuchten mit voller Farbkraft.

Amaran erweitert sein Produktportfolio um die Ray-Familie – eine neue Reihe von Full-Color COB-Leuchten, die sich durch besonders kompaktes Design und hohe Leistung auszeichnet. Die Serie umfasst vier Modelle von 60 bis 660 Watt und richtet sich an Content Creator, die leistungsstarke Beleuchtung auf kleinem Raum benötigen.

Das Herzstück jeder Ray-Leuchte bildet die neue OmniColor-Technologie. Diese vollständig überarbeitete Lichtmaschine erweitert das Farbspektrum im roten und blauen Bereich und integriert erstmals einen Indigo-Emitter für eine ausgewogenere Spektralverteilung. Das Ergebnis: natürlichere Farbwiedergabe mit SSI-Werten von 87 bei Kunstlicht und 80 bei Tageslicht.

Die vier Modelle der Ray-Serie bieten unterschiedliche Leistungsstufen für verschiedene Einsatzbereiche. Der Ray 60c liefert 3.910 Lux bei einem Meter und kostet 215 Euro brutto, während das Spitzenmodell Ray 660c mit 38.500 Lux bei einem Meter und einem Preis von 785 Euro brutto aufwartet. Die Modelle 120c (285 Euro brutto) und 360c (490 Euro brutto) füllen die Lücke dazwischen.

Alle Modelle decken einen Farbtemperaturbereich von 1.800 bis 20.000 Kelvin ab und sind sowohl für mobile Produktionen als auch für den Studioeinsatz konzipiert. Amaran verspricht für jedes Modell die höchste Lichtleistung in seiner jeweiligen Klasse – sowohl im Weißlicht- als auch im Vollfarb-Modus.