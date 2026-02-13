Bebob erweitert Micro-Akkus mit neuer VmicroC-Reihe

Die ultrakompakten Bebob-Vmicro-Akkus mit USB-C Anschluss sind ab sofort verfügbar.

Bebob erweitert seine Vmicro-Produktlinie: Die neuen VmicroC-Akkus kombinieren hohe Leistung mit einem besonders kompakten und leichten Design und bietenUSB-C-PD3-Unterstützung, intelligente Kamerakommunikation und nachhaltiger Wartungsfähigkeit.

Die neue VmicroC-Familie auf einen Blick:

V45microC: 14.4V / 3.0Ah / 43Wh – UVP: 278 €

V98microC: 14.4V / 6.6Ah / 95Wh – UVP: 298 €

V150microC: 14.4V / 9.9Ah / 143Wh – UVP: 348 €

V200microC: 14.4V / 13.2Ah / 190Wh – UVP: 398 €

V240microC: 14.4V / 16.5Ah / 238Wh – UVP: 458 €

Alle neuen Modelle sind ab sofort verfügbar.

Kompakt, leistungsstark und flexibel

Die VmicroC Akkus wurden speziell für den Einsatz in mobilen Produktionsumgebungen entwickelt, in denen Gewicht und Platz eine entscheidende Rolle spielen. Dank USB-C PD3 als Ein- und Ausgang lassen sich Akkus und Endgeräte ohne proprietäre Ladegeräte betreiben und laden – ideal für den Einsatz am Set sowie auf Reisen.

Ein intelligentes Auto-Communication-Setup sorgt für die automatische Anpassung an gängige Kamerasysteme von Sony, Arri, Blackmagic Design, Red, Fujifilm und weiteren Herstellern. Ergänzt wird dies durch SM-Bus-Kommunikation und eine fünfstufige LED-Anzeige, die jederzeit zuverlässig über Ladezustand (State of Charge) und Akkugesundheit (State of Health) informiert.

Funktionen für den Produktionsalltag

Zusätzliche Features wie eine integrierte Taschenlampe ermöglichen den schnellen Einsatz in dunklen Umgebungen. Das optimierte Gehäusedesign erlaubt ein sicheres Stapeln der Akkus und erleichtert Transport und Lagerung für Produktionsteams erheblich.

Sicherheit und nachhaltige Nutzung

Die gesamte VmicroC-Serie ist umfassend nach internationalen Standards zertifiziert. Dazu zählen IEC 62133-2 für Produktsicherheit, UN38.3 für Transportsicherheit sowie FCC- und CE-Zertifizierungen für elektromagnetische Verträglichkeit. Zusätzlich erfüllen die Akkus CE-, UKCA- und weitere relevante Richtlinien und gewährleisten so weltweit einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Ein besonderer Fokus liegt auf Nachhaltigkeit und Servicefähigkeit: Alle Modelle sind reparierbar und wartungsfähig. Durch einen Zelltausch (»Re-Celling«) können die Akkus aufgefrischt und langfristig weitergenutzt werden – das reduziert Abfall und senkt die Betriebskosten für professionelle Anwender.

Die VmicroCs verfügen über eine zweijährige uneingeschränkte Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Zellen. Für die Zellen gilt eine einjährige Garantie bis zu einer Restkapazität von 80% der ursprünglichen Kapazität.