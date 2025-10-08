Blue Whale Materials: Service für Bebob Akkus in den USA

Bebob kooperiert mit Blue Whale Materials – Wartung, Reparatur und Zellentausch nun direkt in den USA verfügbar.

Der Akkuhersteller Bebob aus München hat eine Servicepartnerschaft mit BW Energy and Innovation geschlossen. Damit können US-Kunden des Herstellers ihre professionellen Akkusysteme künftig lokal warten und reparieren lassen.

BW Energy and Innovation, ein US-amerikanisches Labor für Batterietests und -bewertungen, übernimmt als offizieller Servicepartner die Diagnose, Reparaturen und den Zellentausch für Bebob-Akkus und Zubehör. Beim Zellentausch, einem Alleinstellungsmerkmal von Bebob-Akkus, werden verbrauchte Akkuzellen durch neue ersetzt. Dies verlängert die Produktlebensdauer erheblich und reduziert Kosten sowie Umweltbelastung.

»Für unsere US-Kunden bedeutet diese Servicepartnerschaft kürzere Bearbeitungszeiten, geringere Versandkosten und einen deutlich kleineren CO₂-Fußabdruck«, erklärt Michael Erkelenz, Geschäftsführer der Bebob Factory. Die Partnerschaft soll Bebobs Position als Anbieter langlebiger Akkulösungen für die Film-, Broadcast- und professionelle Videobranche stärken.

Ein weiterer Vorteil der Kooperation: Verbrauchte Akkus werden an die Muttergesellschaft Blue Whale Materials weitergeleitet, einen US-Marktführer im Recycling von Lithium-Ionen-Akkus.

Dort werden wertvolle Materialien wie Kobalt, Nickel und Lithium zurückgewonnen und für die Herstellung neuer Zellen bereitgestellt.

Der Service ist ab sofort verfügbar.