Anzeige

©Panasonic
Equipment

Panasonic veröffentlicht Firmware-Updates für Lumix S-Serie

Panasonic kündigt Updates für Kameras und Objektive der Lumix S-Serie sowie für die Lumix Flow- und Lab App an.

Panasonic bringt neue Firmware-Updates für mehrere spiegellose Vollformat-Kameras der Lumix S-Serie. Ab dem 10. März stehen kostenlose Updates für die Modelle S1RII, S1II, S1IIE, S5II und S5IIX bereit, die unter anderem Kompatibilität mit dem neuen digitalen Shotgun-Mikrofon DMW-DMS1 herstellen und die Betriebsstabilität verbessern. Gleichzeitig erscheinen Updates für Lumix S-Objektive sowie die Smartphone-Apps Lumix Flow und Lumix Lab.

Panasonic kündigt Updates für Kameras und Objektive der Lumix S-Serie sowie für die Lumix Flow- und Lab App an.

Kamera-Firmware

Die aktualisierten Versionen (S1RII Ver. 1.5 / S1II Ver. 1.4 / S1IIE Ver. 1.4 / S5II Ver. 3.7 / S5IIX Ver. 2.7) ergänzen neben der Mikrofon-Kompatibilität mit dem DMW-DMS1 auch die Unterstützung für die aktualisierte Lumix Flow App Ver. 1.5. Auch die Lumix S9 erhält mit Ver. 1.9 ein Stabilitätsupdate.

Objektiv-Updates

Für die Lumix S PRO Objektive (16-35mm F4, 24-70mm F2.8, 70-200mm F2.8 O.I.S. und 70-200mm F4 O.I.S.) bringt Ver. 2.0 eine praktische Neuerung: Der Fokussierring lässt sich künftig als Steuerring nutzen, dem Funktionstasten zugewiesen werden können. Zudem kann die Fokusdrehrichtung im manuellen Fokusmodus frei gewählt werden.

Lumix Flow Ver. 1.5.0

Die Smartphone-App erhält mit dem neuen »Director Monitor«-Modus eine zentrale Erweiterung für den Videoeinsatz. Dieser erlaubt die Auswahl von Clips, die Videowiedergabe und Bewertungsänderungen direkt auf einem gespiegelten Monitor. Darüber hinaus lassen sich LUTs nun direkt in der App für den LUT View Assist auswählen, und Frame-Markierungen können ebenfalls innerhalb der App angepasst werden.

Lumix Lab Ver. 2.0.4

Die Lab App ermöglicht ab sofort die Verwaltung mehrerer auf der Kamera gespeicherter LUTs direkt aus der App heraus – inklusive Übertragen und Löschen. Weiter wurden Bluetooth-Verbindungsqualität, Standortprotokollierung im Hintergrundbetrieb und die allgemeine Benutzeroberfläche optimiert.

KameraPanasonicSoftware/ITZubehör
0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Panasonic: Firmware Updates für Lumix S-Serie Panasonic Firmware Updates Panasonic veröffentlicht Firmware-Update Version 2.3 für Lumix GH6 Panasonic: Lumix S5II und Lumix S5IIX

Anzeige

Most Popular

©ZDF

Milano Cortina 2026: Olympia in Italien

©TVN

TVN in Bewegung

DMC Production: Remote-Fahrzeug der nächsten Generation

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©NEP Europe

NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal

Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Praxistest: Canon C50
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved