Panasonic veröffentlicht Firmware-Updates für Lumix S-Serie

Panasonic bringt neue Firmware-Updates für mehrere spiegellose Vollformat-Kameras der Lumix S-Serie. Ab dem 10. März stehen kostenlose Updates für die Modelle S1RII, S1II, S1IIE, S5II und S5IIX bereit, die unter anderem Kompatibilität mit dem neuen digitalen Shotgun-Mikrofon DMW-DMS1 herstellen und die Betriebsstabilität verbessern. Gleichzeitig erscheinen Updates für Lumix S-Objektive sowie die Smartphone-Apps Lumix Flow und Lumix Lab.

Kamera-Firmware

Die aktualisierten Versionen (S1RII Ver. 1.5 / S1II Ver. 1.4 / S1IIE Ver. 1.4 / S5II Ver. 3.7 / S5IIX Ver. 2.7) ergänzen neben der Mikrofon-Kompatibilität mit dem DMW-DMS1 auch die Unterstützung für die aktualisierte Lumix Flow App Ver. 1.5. Auch die Lumix S9 erhält mit Ver. 1.9 ein Stabilitätsupdate.

Objektiv-Updates

Für die Lumix S PRO Objektive (16-35mm F4, 24-70mm F2.8, 70-200mm F2.8 O.I.S. und 70-200mm F4 O.I.S.) bringt Ver. 2.0 eine praktische Neuerung: Der Fokussierring lässt sich künftig als Steuerring nutzen, dem Funktionstasten zugewiesen werden können. Zudem kann die Fokusdrehrichtung im manuellen Fokusmodus frei gewählt werden.

Lumix Flow Ver. 1.5.0

Die Smartphone-App erhält mit dem neuen »Director Monitor«-Modus eine zentrale Erweiterung für den Videoeinsatz. Dieser erlaubt die Auswahl von Clips, die Videowiedergabe und Bewertungsänderungen direkt auf einem gespiegelten Monitor. Darüber hinaus lassen sich LUTs nun direkt in der App für den LUT View Assist auswählen, und Frame-Markierungen können ebenfalls innerhalb der App angepasst werden.

Lumix Lab Ver. 2.0.4

Die Lab App ermöglicht ab sofort die Verwaltung mehrerer auf der Kamera gespeicherter LUTs direkt aus der App heraus – inklusive Übertragen und Löschen. Weiter wurden Bluetooth-Verbindungsqualität, Standortprotokollierung im Hintergrundbetrieb und die allgemeine Benutzeroberfläche optimiert.