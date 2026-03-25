Sennheiser Mikrofonkapsel MD 9235 ist zurück

Als der Mikrofonkopf mit Nierencharakteristik vor einigen Jahren aus dem Programm genommen wurde, blieben zahlreiche Tournee-Profis seinem klaren, detailreichen Klang und der hervorragenden Unterdrückung treu. Immer wieder baten sie Sennheiser, die Kapsel erneut ins Sortiment aufzunehmen. Nun freut sich das Unternehmen, die Rückkehr ​der MD 9235-Kapsel bekannt zu geben.

»Als die Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik MM 435 und die High-Rejection-Superniere MM 445 im Jahr 2020 die Nachfolge des MD 9235 antraten, bauten sie sich schnell eine eigene Fangemeinde auf«, erklärt Produktmanager Sebastian Schmitz. »Aber auch Jahre nach der Einstellung des MD 9235 erhielten wir weiterhin Anfragen dazu. Deshalb haben wir uns mit unseren Entwicklungs- und Fertigungsingenieur_innen zusammengesetzt, um zu überlegen, wie wir die 9235 wiederbeleben könnten. Wir ließen mehrere Tontechniker_innen, die auf Tournee unterwegs sind, die Muster gründlich testen. Sie waren begeistert, dass der MD 9235-Mikrofonkopf nun zurück ist.«

Dank einer neuen Produktionsserie ist der Mikrofonkopf MD 9235 wieder in das Sennheiser-Portfolio zurückgekehrt. Wie zuvor wurde die MD 9235-Mikrofonkapsel sorgfältig entwickelt, um Stimmen präzise und kraftvoll wiederzugeben und gleichzeitig Umgebungsgeräusche von den Seiten und von hinten zuverlässig zu unterdrücken, betont Sennheiser.

Mit einer leichten Aluminium-Kupfer-Mikrofonspule, die sich schneller als herkömmliche Spulen bewegt, liefert die Kapsel selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen hohe Detailtreue und Transparenz.

Die MD 9235-Kapsel ist zum UVP von 599 Euro erhältlich und wird komplett mit einer Tasche und fünf Ersatz-Schaumstoffeinlagen geliefert.

Technische Daten