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Equipment

Edge One: Lawo bündelt Audio und Video in einer Box

Mit Edge One präsentiert Lawo ein kompaktes I/O-Gerät, das Audio- und Videoverarbeitung in einer einzigen Plattform vereint – und damit höchstmögliche Flexibilität bietet.

Die Broadcast-Infrastruktur wächst mit jeder neuen Produktion: mehr Geräte, mehr Konfigurationsaufwand, mehr Komplexität. Lawo hat nun mit Edge One ein neues Produkt vorgestellt, das genau diesem Trend entgegenwirken soll: Edge One ist eine kompakte Box, die Audio- und Video-I/O in einer einzigen Plattform zusammenführt. Die Botschaft von Lawo ist dabei klar: Was die Branche brauche, sei nicht mehr Hardware, sondern weniger.

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Eine Box, viele Anwendungen

Lawo positioniert Edge One als universell einsetzbare I/O-Lösung:

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Edge One unterstützt HDMI und SDI von SD bis UHD.

Kommentatorenplätze, Remote-Produktionen, Studioanwendungen, Außenübertragungen – das Gerät soll sich per Konfiguration an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen lassen. »One box, countless solutions« lautet das Versprechen des Herstellers.

Edge One unterstützt HDMI und SDI von SD bis UHD, unkomprimiertes ST 2110 sowie komprimiertes JPEG XS – und lässt sich sowohl on-premises, in der Cloud oder auch hybrid nutzen.

Edge One kann als Commentary-Modul fungieren …

Audioseite bietet das Gerät Low-Latency-Mixing in MC2-Qualität, eine integrierte Auto-Mix-Funktion, analoge Audiomodule mit Sample-Rate-Conversion, ein USB-Audio-Interface sowie einen vollständigen Audio-Router für Embedding und De-Embedding. Die Netzwerkanbindung reicht von 1 bis 25 Gigabit, NMOS-Support ist nativ integriert. Gespeist wird Edge One per PoE.

Flex Licensing: Kapazität auf Abruf

… als Stagebox …

Ein zentrales Element von Edge One ist das Flex-Licensing-Modell, das bei Lawo bereits bekannt ist. Funktionen und Kapazitäten lassen sich damit dynamisch per Software freischalten – ohne Hardwaretausch, ohne Umbaupause. Im Webinar zur Produktvorstellung zeigte Lawo, wie zusätzliche SDI-Eingänge in Echtzeit per Lizenz aktiviert wurden. Kapazität, die gerade nicht gebraucht wird, lässt sich ebenso einfach wieder abgeben.

… für Audio Control …

Home-Plattform

Edge One fügt sich in Lawos Home-Plattform ein, die Geräte im Netzwerk automatisch erkennt, verwaltet und konfiguriert. Das Broadcast-Control-System VSM ergänzt die Plattform um individuell anpassbare Workflows. Zusammen bilden diese Komponenten eine Infrastruktur, die auf Standard-IT-Hardware basiert, on-premises, in der Cloud oder hybrid betrieben werden kann und von einer einzelnen Workstation bis zu großen, redundanten Serverstacks skaliert werden kann.

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… aber auch in der Post-Production eingesetzt werden.

Edge One ergänzt das bestehende Lawo-Portfolio aus von Edge, der A-Line-Audioserie sowie dem Power Core. Bislang waren Audio- und Video-I/O bei Lawo auf getrennte Produktlinien verteilt. Edge One schließt diese Lücke und soll damit einen weiteren Schritt in Richtung vollständig konvergierter Broadcast-Infrastruktur ermöglichen.

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