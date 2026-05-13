Canon: Vollformatkamera EOS R6 V und RF Power Zoom Objektiv

Die EOS R6 V erweitert Canons videoorientierte EOS V Serie um ein Vollformatmodell. Als kleinste Vollformatkamera von Canon mit kamerainterner Bildstabilisierung richtet sie sich insbesondere an Solo Kreative. Das Gehäuse wiegt 688 Gramm, verfügt über einen ergonomischen Griff, 12 frei belegbare Tasten sowie die vertraute EOS Bedienlogik und ist für schnelle, effiziente Workflows ausgelegt.

Die Kamera ermöglicht Aufnahmen in 7K RAW bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p, 2K bis 180p sowie hohe Bildraten bis 4K 120p ohne Crop für Zeitlupen. Die 5 Achsen Bildstabilisierung im Gehäuse kompensiert Verwacklungen um bis zu 7,5 Belichtungsstufen und sorgt auch bei Bewegung für ruhige Videoaufnahmen und scharfe Fotos.

Mit Open Gate bietet die EOS R6 V zusätzliche Flexibilität in der Postproduktion: Aus einem Clip lassen sich horizontale oder vertikale Formate neu zuschneiden, was Arbeitsprozesse für verschiedene Ausgabekanäle vereinfacht.

Der Dual Pixel CMOS AF II mit intelligenter Motiverkennung (Menschen, Tiere, Fahrzeuge) sowie Augenerkennung sorgt für präzisen Fokus auch in dynamischen Aufnahmesituationen. Die Funktion »Personenpriorität« priorisiert bis zu zehn Personen im Autofokus und unterstützt insbesondere Einzelpersonen hinter der Kamera bei sich bewegenden Motiven.

Zu den Bedienelementen zählen ein gut erreichbarer Zoom Hebel für kompatible Objektive, darunter das RF 20-50mm F4 L IS USM PZ, ein dreh und schwenkbarer Monitor, ein separater Aufnahmeknopf an der Vorderseite sowie eine vertikale Stativaufnahme und Benutzeroberfläche für Social Media Formate.

Aktive Kühlung, flexible Dual Karten Aufzeichnung und Vierkanal-Audioaufnahme bieten dabei zusätzliche Sicherheit und Kontrolle.

Obwohl die EOS R6 V für die Umsetzung detailreicher und dynamischer Videoaufnahmen konzipiert ist, verfügt sie gleichzeitig über diverse Foto-Funktionen: Sie nimmt 32,5 Megapixel Fotos mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde im elektronischen Verschluss auf und bietet Pre Continuous Shooting, kann also Bilder bereits vor vollständigem Auslösen erfassen. Über den Foto/Videomodus-Schalter lässt sich jederzeit direkt zwischen beiden Aufnahmearten wechseln.

Zusätzlich ermöglicht die USB C Schnittstelle der EOS R6 V Plug and Play Webcam-Nutzung mit bis zu 4K 60p, Stromversorgung unterwegs und schnellen Datentransfer. Ein vollwertiger HDMI-Anschluss sowie der Multifunktionsschuh für kompatibles Zubehör ergänzen die Ausstattung.

Leistungsmerkmale der EOS R6 V

Vollformat-Video mit cineastischem Anspruch: 7K RAW Videoaufnahmen bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p sowie 4K mit bis zu 120p für Zeitlupensequenzen.

mit cineastischem Anspruch: 7K RAW Videoaufnahmen bis 60p, oversampeltes 4K bis 60p sowie 4K mit bis zu 120p für Zeitlupensequenzen. Stabile Handheld-Aufnahmen : 5-Achsen-Bildstabilisierung im Kameragehäuse mit einer Kompensation von bis zu 7,5 Belichtungsstufen für ruhige Videos und scharfe Fotos.

: 5-Achsen-Bildstabilisierung im Kameragehäuse mit einer Kompensation von bis zu 7,5 Belichtungsstufen für ruhige Videos und scharfe Fotos. Intelligenter Autofokus : Dual Pixel CMOS AF II mit erweiterter Motiverkennung und Augenerkennung für präzise, zuverlässige Fokussierung.

: Dual Pixel CMOS AF II mit erweiterter Motiverkennung und Augenerkennung für präzise, zuverlässige Fokussierung. Ausgelegt für Solo Produktionen: Kompakte Bauweise (688 g), intuitive Bedienelemente, vertikale Aufnahmeunterstützung und zusätzliche Aufnahmetaste an der Vorderseite.

Kompakte Bauweise (688 g), intuitive Bedienelemente, vertikale Aufnahmeunterstützung und zusätzliche Aufnahmetaste an der Vorderseite. Flexible Postproduktion : Open Gate Aufnahme erlaubt das nachträgliche Zuschneiden verschiedener Seitenverhältnisse (horizontal und vertikal) aus einer einzelnen Aufnahme.

: Open Gate Aufnahme erlaubt das nachträgliche Zuschneiden verschiedener Seitenverhältnisse (horizontal und vertikal) aus einer einzelnen Aufnahme. Geeignet für lange Aufnahmen und Live- Anwendungen: Aktive Kühlung, vierkanalige Audioaufzeichnung sowie 4K-UVC-Streaming bis 60p über USB C für hochwertige Webcam und Livestream Einsätze.

und Anwendungen: Aktive Kühlung, vierkanalige Audioaufzeichnung sowie 4K-UVC-Streaming bis 60p über USB C für hochwertige Webcam und Livestream Einsätze. Hybride Leistung für Foto und Video: 32,5 Megapixel Fotos mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde (elektronischer Verschluss) sowie separater Foto/Videomodus-Schalter.

RF 20–50mm F4 L IS USM PZ : RF Vollformat Power Zoom Objektiv

Canon stellt mit dem RF 20–50mm F4 L IS USM PZ sein erstes RF Vollformat L Objektiv mit integriertem Power Zoom vor. Das neue Objektiv ergänzt die EOS R6 V und wurde für hybride Anwendungen entwickelt, bei denen Video und Fotoaufnahmen gleichermaßen im Fokus stehen.

Der Zoomring lässt sich sowohl als gleichmäßig arbeitender Servo Zoom für Videoaufnahmen einsetzen als auch als manueller Zoom by Wire, um bei Foto und Videoaufnahmen präzise Brennweitenanpassungen vorzunehmen. Mit einem gegenüber Standardzooms erweiterten Brennweitenbereich von 20 bis 50 Millimetern bei konstanter Lichtstärke 1:4 bietet das Objektiv vielseitige Einsatzmöglichkeiten – etwa für Vlogging, Innenaufnahmen oder weitwinklige Motive, ohne das Objektiv wechseln zu müssen.

Das RF 20–50mm F4 L IS USM PZ liefert die für die L Serie typische Bildqualität. Zum optischen Aufbau gehören UD Linsenelemente, Air Sphere Coating (ASC) sowie ein optisch unterdrücktes Fokus-Breathing, wodurch der Bildausschnitt stabil gehalten wird. Mit einem Gewicht von 420 Gramm bietet das Objektiv eine optische Bildstabilisierung von bis zu 6 Stufen (bis zu 8 Stufen in Kombination mit kamerainterner Stabilisierung), die ruhige handgeführte Aufnahmen unterstützt. Der Nano USM Autofokus arbeitet schnell, leise und präzise – auch bei Aufnahmen aus kurzer Distanz bis 0,24 Meter.

Die professionelle Ausstattung wird durch Bedienelemente direkt am Objektiv ergänzt. Dazu zählen eine individualisierbare Objektivfunktionstaste, ein manueller Fokusring sowie ein separater Steuerring, über den eine zugewiesene Einstellung unmittelbar angepasst werden kann

Entwickelt für Content Creator

EOS R6 V und RF 20 50mm F4 L IS USM PZ wurden für die Anforderungen moderner Content Produktion entwickelt, betont Canon. Das kompakte System unterstützt mobile Arbeitsweisen und ermöglicht es Kreativen, Video und Fotoinhalte mit hoher Qualität und intuitiver Bedienung umzusetzen.

Preis und Verfügbarkeit:

EOS R6 V: 2.499 Euro UVP

RF 20–50mm F4L IS USM PZ: 1.499 Euro UVP

Beide Produkte sind zudem als Bundle aus Kamera und Objektiv zu einem Gesamtpreis von 3.699 Euro UVP erhältlich und ab dem 24. Juni 2026 verfügbar.