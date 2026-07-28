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Blackmagic Design UltraStudio Express 3G

Zwei kompakte USB4-Geräte für Capture und Playback liefern kompakte SDI/HDMI-Anbindung für 169 Euro netto.
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UltraStudio Express Recorder 3G.

Blackmagic Design erweitert seine UltraStudio-Reihe um zwei neue, besonders kompakte Modelle: Die UltraStudio Express 3G-Familie setzt auf USB4 statt Thunderbolt und richtet sich an Anwender, die unterwegs oder am Schreibtisch schnell SDI- und HDMI-Signale einbinden wollen – ohne großes Gehäuse und ohne externes Netzteil.

Die Familie besteht aus zwei spezialisierten Geräten: UltraStudio Express Recorder 3G ist ein reines Capture-Gerät und nimmt Signale über 3G-SDI und HDMI auf, etwa für Live-Streaming mit Open Broadcaster Software, zur Archivierung von Bandmaterial oder zum Einspielen aus Spielkonsolen. UltraStudio Express Monitor 3G übernimmt die Gegenrichtung und dient als reine Playback-Lösung, etwa zur Broadcast-Monitorausgabe aus DaVinci Resolve.

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UltraStudio Express Monitor 3G.

Beide Modelle sind sehr kompakt, unterstützen SD- und HD-Formate bis 1080p60 und beziehen ihre Stromversorgung direkt über das USB-Kabel – ein Laptop-Akku reicht als Stromquelle. Dank USB4 steht ausreichend Bandbreite für hohe Auflösungen, größere Bittiefen und fortschrittliche Frame-Buffer-Formate wie 4:2:2 und 4:4:4 zur Verfügung. Über die DeckLink-API ist Kompatibilität mit gängiger Schnittsoftware wie DaVinci Resolve, Final Cut Pro, Media Composer und Premiere Pro gegeben, ebenso mit VFX-Tools wie Fusion, After Effects und Photoshop.

Für Entwickler und OEM-Kunden stellt Blackmagic zudem ein kostenloses SDK für Mac, Windows und Linux bereit, das sowohl Low-Level-Zugriff als auch High-Level-Schnittstellen für eigene Software-Lösungen bietet.

UltraStudio Express Monitor 3G und UltraStudio Express Recorder 3G sind ab sofort bei Blackmagic-Design-Fachhändlern für 169 Euro netto erhältlich.

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