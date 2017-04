NAB2017: Space Oddity – Livestream in 4K von der ISS

Die Nasa streamt am NAB-Mittwoch einen Live-4K-Stream von der ISS zu einer Supersession der NAB. An Board der Internationalen Raumstation setzt die Nasa hierfür Red Epic Dragon-Kameras ein.

Wenn am Mittwoch in Las Vegas um 10.30 Uhr Ortszeit die Supersession »Reaching for the Stars: Connecting to the Future with Nasa and Hollywood« stattfindet, wird auch ein Live-4K-Stream von der ISS zu sehen sein – produziert mit einer Red Epic Dragon. Rodney Grubbs, Manager des Imagery Experten-Programms bei der Nasa, erläutert: »Seit nunmehr über zwei Jahren setzten wir Red Epic Dragon Kameras an Board der ISS ein. Das hat der Nasa geholfen, atemberaubende Bilder in 6K aufzeichnen zu können. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt, indem wir aus den Kameras live 4K-Material per Downlink

übertragen. Damit starten wir ein neues Kapitel der Live-Übertragungen von der Raumstation, das auch für Wissenschaft und Forschung interessant ist. Die Nasa freut sich sehr über diesen Schritt und die Möglichkeit, Bilder zur Erde schicken zu können, die Leben und Arbeit an Bord der ISS in höherer Auflösung und besserer Qualität als je zuvor zeigen.«

Das NAB-Panel wird co-produziert von der NABShow, der Nasa und Amazon Web Services (AWS). Das Panel geht der Frage nach, inwieweit fortschrittliche Bild- und Cloud-Technologien die Wissenschaft, aber auch die Filmbranche auf eine neue Ebene bringen können. Der Live-Feed von 250 Meilen über der Erde wird mit AWS Elemental Software an Bord der ISS kodiert und dann zum Johnson Space Center nach Houston geschickt.