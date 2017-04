NAB2017: Neue Arri Look Library

Arri bietet mit dem Software Update Package (SUP) 5.0 die »Arri Look Library« für Alexa Mini und Amira. Dank des Look-Managements wird es möglich, schon während des Drehs Bildmaterial in 87 Looks auszugeben.

Ab Mai wird Arri in Alexa Mini- und Amira-Kameras die neue Arri Look Library integieren. Die Alexa SXT kommt ab SUP 3 in den Genuss der neuen Funktion. Die Idee der Arri Look Library: oft gibt es bei den Produktionen kein Budget für ein umfassendes On-Set Look-Management. In solchen Fällen kann Arris neue Look Library helfen es ermöglichen, einen der gespeicherten Looks zu verwenden und das Material damit auszugeben.

Arri hat die unterschiedlichen Looks in neun Gruppen eingeteilt: Application, Black-and-White, Contrast, Environment, Film, Period, Season, Special und Tinted und bietet jeden Look in unterschiedlichen Intensitäten an. Die Looks wurden von Arri Media entwickelt, und der Hersteller kündigt an, dass durchaus weitere integriert werden könnten – auch solche von Kunden.

Es gibt auch die Möglichkeit, die Arri Looks mit iPad-basierten Tools wie etwa Pomfort LiveGrade Air weiter anzupassen. Das ist dank der Funktion Camera Access Protocol möglich.

Mit einer kostenlosen App, die Arri entwickelt hat, können Nutzer die Looks ausprobieren: am Set, beim Suchen von Locations oder bei Besprechungen der unterschiedlichen Produktions-Abteilungen.