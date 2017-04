NAB2017: Ross stellt Produktionslösung Graphite vor

Mit Graphite stellt Ross eine komplette Produktionslösung vor, die Carbonite, Xpression 3D für Motion Graphics, einen Clipserver für zwei Kanäle und den neuen Rave Audio Engine kombiniert.

Das Ross-Ökosystem bekommt Zuwachs: In Kombination mit dem Produktionsswitcher Carbonite, Xpression 3D für Motion Graphics, einem Clipserver für zwei Kanäle und der neuen Rave Audio Engine soll Graphite laut Hersteller in nur vier Höheneinheiten alles bieten, was eine Produktionslösung braucht.

Im Zentrum der Einheit steht Carbonite mit seiner PCIe-Karte. Da der Engine direkt über das System betrieben wird, soll es gegen Reboots in den Subsystemen, Abstürze oder Störungen durch Updates geschützt sein.

Graphite beinhaltet dabei sämtliche Fähigkeiten des Carbonite Switcher wie zwei Mixing Effects (ME) mit je fünf Keyern, vier MiniME Prozessoren mit je zwei Keyern, vier Floating DVEs, zwei UltraChrome Chroma-Keyern, zwei Mustergenearatoren (über die MEs) und vier Kanäle MediaStore.

Xpression Graphite ist ebenfalls Bestandteil der Produktionseinheit. Das Grafiksystem bietet unlimitiertes Layering, echte 3D-Objekte und –Animationen. Das Grafiksystem birgt außerdem zwei Kanäle für das Aufzeichnen, Verwalten und Playback von Videoclips. In Xpression Graphite produzierte Grafiken können in diesen Kanälen wie Videos behandelt werden.

Der neue Rave Audioe Engine ist ein komplettes Audiomixing- und Processingsystem mit einem 24-Kanal Audiomischer mit Inputmanagement, Level Monitoring, Lautstärken und Gain-Justierung und weiteren notwendigen Audioproduktionswerkzeugen. Bei anspruchsvolleren Produktionen kann Rave durch ein zusätzliches Panel verstärkt werden. Das verstärkt Rave um weitere acht analoge Eingangs- und fünf Ausgangskanäle sowie einen digitalen AES-In- und –Output.

Graphite lässt sich nahtlos mit Ross-Produkte erweitern und kann zentral gesteuert werden. Mit dem Replaysystem Mira Replay kann laut Hersteller zum Beispiel ein komplettes broadcasttaugliches Studio für Sportveranstaltungen zusammengestellt werden.