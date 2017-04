NAB2017: Ardis mit neuer Software für Shared Storage

Die DDP Ethernet SAN- Shared Storagelösungen von Ardis Technologies haben eine neue Software erhalten.

Der niederländische Hersteller Ardis Technologies stellt seine neue Softwareversion der DDP Ethernet SAN Shared Storagelösungen vor. Mit DDPs heterogenem Scale-Out-Cluster können sich DDP-Knoten an verschiedenen geografischen Standorten und innerhalb von einem Namespace befinden. Desktop-Clients haben parallelen Datenzugriff auf die DDP-Knoten im Cluster. Mit der Instant-Replication-Funktion kann ein aus zwei DDPs bestehender Cluster als eine Echtzeit-Mirror-Ingest-Lösung verwendet werden, bei dem die Clients ihre Daten gleichzeitig auf beide DDPs schreiben.

Mit der neuen Softwareversion wird das in einem DDP-Setup schon jetzt verfügbare dateibasierte SSD Caching und Load Balancing erweitert, so dass es nun über mehrere Knoten innerhalb eines DDP-Clusters verwendet werden kann. Unterschiedlichste Speicherarten können am Back-End hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dass Änderungen am Front-End erforderlich sind.

Das von DDP verwendete Dateisystem ist unabhängig von den Speicherorten und ermöglicht größtmögliche Transparenz für Operatoren. So können Medien verschoben, kopiert, übertragen oder konsolidiert werden, ohne dass hierfür Änderungen in der Verzeichnis- oder Ordnerstruktur erforderlich sind.

Einzelne Clusterknoten können über das Netzwerk verteilt werden und ermöglichen separate geografische Standorte innerhalb eines DDP-Cluster-Setups. Wenn nötig, kann ein einzelner DDP-Server auch aus dem Cluster entfernt, als Standalone-Gerät an einem anderen Standort verwendet und nach Beendigung der Aufgabe dem Cluster wieder hinzugefügt werden, wodurch alle neuen Medien sofort verfügbar sind. Das Hinzufügen von DDPs derselben Ausstattung ermöglicht zudem eine lineare Skalierung in Kapazität und Bandbreite.