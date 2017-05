NAB2017: IP Live gewinnt bei Sony an Dynamik

Sony kündigt mehrere neue Funktionen für sein IP Live-Produktionssystem an, die das IP-basierte Komplettsystem weiter ausbauen. Zudem berichtet der Hersteller von etlichen neuen IP-Installationen.

IP Live-System-Manager

Der IP Live-System-Manager, der mit einem auf dem Ember+ Protokoll basierenden System wie VSM (Virtual Studio Manager) von Lawo integriert werden kann, ist ein Steuerungs- und Überwachungssystem, das Sendeanstalten die Flexibilität bietet, das IP-System nach Wunsch zu konfigurieren.

XVS-8000

Die neue Version 2.3 des Multiformat-Videomischers XVS-8000 von Sony führt Funktionen zum Ressourcenaustausch als Standard ein. Dies bedeutet, dass ein Prozessor duale Mischerfunktionen ausführen kann, womit etwa eine gleichzeitige 4K-/HD-Produktion möglich wird.

NXLK-IP45F/NXL-IP4F

Die neue AV-Multiplexer/Demultiplexer-Karte NXLK-IP45F, die laut Sony noch diesen Monat auf den Markt kommen soll, ermöglicht das Multiplexen und De-Multiplexen von Video- und Audio-Signalen via IP, damit beide Systeme über das gesamte IP-Netzwerk hinweg verwaltet werden können.

Der neue SDI-IP-Konverter NXL-IP4F, der ebenfalls noch diesen Monat erhältlich sein soll, erleichtert die Integration einer einzelnen 4K- oder HD-Quelle in ein IP-basiertes Projektionssystem.

Aktuelle Installationen

Sony kann schon etliche IP-Installationen melden, die weltweit im Einsatz sind. So nutzt etwa BBC Studioworks in den erneuerten Television Centre Studios der BBC in London 4K via IP.

Der brasilianische Sender TV Globo überträgt den Karneval von Rio live mit einem 4K-IP-Ü-Wagen von Sony. Die gleichzeitige 4K-HDR- und HD-SDR-Produktion wurde erfolgreich über die Lösung SR Live für HDR durchgeführt.

Weiter Installationen wurden in Japan bei der Sky Perfect JSAT Corporation und in China bei CCTV realisiert. China scheint ohnehin zu einem ausgesprochen einträglichen Markt für Sony geworden zu sein: So investieren in China die Zhejiang Radio & TV Group, die China Digital Culture Group und 4K Garden in neue 4K-IP-Ü-Wagen für Live-Übertragungen in 4K und HDR.