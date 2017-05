NAB2017: NEP Australia setzt auf Lawo

NEP Australia und Lawo haben vertraglich vereinbart, bei NEPs neuen IP-fähigen Produktions-Hubs in Sydney und Melbourne zusammenzuarbeiten. Lawo wird dabei Key-Technology-Partner sein. Die Vereinbarung zwischen NEP und Lawo umfasst auch Audio- und IP-Processing-Equipment für vier neue OB-Trucks und ein Upgrade von sieben Fahrzeugen der bestehenden NEP-Flotte.

Die geplanten NEP-Hubs sollen gleichzeitige Außenübertragungen (AÜs) ermöglichen und werden die weltweit größten vernetzten Broadcastzentren sein. Im Kern basierend auf einem Internet-Protokoll (IP), ermöglichen die Hubs Remote-Produktionen von verschiedenen Orten aus – was bedeutet, dass sich Kameras und Mikrofone am Veranstaltungsort befinden, die Mehrheit der Produktionsteams jedoch in den IP Produktions-Hubs arbeiten. Diese Hubs wurden speziell für große Sportsendungen mit vielen Kameras entwickelt und werden die großen australischen Fußball-Events abdecken – Rugby League (NRL) und Australian Football League (AFL) – sowie Fußball (A-League) und andere populäre Sportarten an über 29 Locations im ganzen Land.

Mit einer umfangreichen Erweiterung der V-Matrix-Plattform von Lawo wurde aktuell die IP-Routing-, Processing- und Multi-Viewer-Funktionalität auf der Basis von software-definierten Virtual Modules (VM) des V-Matrix-Systems ausgebaut. Darüber hinaus bieten Lawos Virtual Studio Manager (VSM) und »The Wall«-Multi-Viewer-Steuerung übergreifende Orchestration & Control sowie eine gemeinsame Benutzeroberfläche für alle Anwender.

Neben der neuen Software-definierten V-Matrix-Plattform hat sich NEP auch für die neue mc²96 Audio-Produktionskonsole für sechs Regien und vier mc²56-Audiokonsolen für die neuen IP-basierten Ü-Wagen entschieden.

Marc Segar, Director of Technology bei NEP Australia, erklärt: »Wir waren auf der Suche nach einer flexiblen und virtualisierten IP-basierten Umgebung, die sich für alle unsere Sportevents eignet, für jedes Projekt skalierbar ist und sich gut in Audio- und Kommunikationslösungen integrieren lässt – wohl der komplizierteste Part dabei. Die Vision von Lawo ist mit der unsrigen bestens kompatibel, und mit der Software-definierten Plattform V-Matrix und ihrer VM-basierten Funktionalität können wir jede Produktion in jedem Umfang meistern und besitzen die nötige Flexibilität, mit der wir einfach zwischen verschiedenen Projektanforderungen wechseln können.«

»Die tiefe Integration mit VSM bedeutet, dass wir die vernetzten Fähigkeiten, die erhöhte Flexibilität und die höhere Performance der Lawo Video- und Audio-Produktlinien nutzen und auch nahtlos mit anderen Herstellern integrieren können. Ein weiteres wichtiges Plus ist, dass die Lawo-Systeme die Bedienfelder und Schnittstellen nutzen, mit denen unsere Mitarbeiter vertraut sind, so dass wir für die Produktion bei den Events keine anderen Teams benötigen.«

Philipp Lawo, CEO von Lawo, urteilt: »Das ist nicht nur ein Meilenstein für Lawo und NEP, das ist ein wichtiger Meilenstein für die gesamte Broadcast-Industrie. Wir freuen uns darauf, im Einklang mit der Vision von NEP dieses Pionierprojekt umzusetzen, in enger Zusammenarbeit mit unserem australischen Partner Professional Audio and Television (PAT).«

»Gemeinsam mit den hochqualifizierten Partnern, die in diesem Projekt zusammenarbeiten, werden wir neue Maßstäbe für die Zukunft unserer Branche setzen. Tatsächlich schlagen wir ein neues Kapitel unserer Branche auf – Broadcast 3.0 – und wir sind stolz darauf, im Epizentrum zu sein.«

NEPs Produktion Hubs in Sydney und Melbourne befinden sich derzeit im Bau und werden zum Beginn der AFL- und NRL-Saison im März 2018 betriebsbereit sein.