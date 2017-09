IBC2017: Indiecam zeigt 4K- und 6K-VR-Kamera

Indiecam, der Wiener Entwickler und Hersteller von professionellen Mini-Kameras hat neue Modelle im Gepäck: eine 6K-VR-Kamera und eine sehr kompakte 4K-Kamera.

NakedEye S4 heißt die neue 6K-VR-Kamera, die Indiecam im Rahmen der IBC2017 vorstellt. Sie soll dabei helfen, qualitativ noch hochwertigere, kinotaugliche VR360-Inhalte zu drehen.

Die Kamera ist wie ihre kleinere Schwester NakedEye ebenfalls vergleichsweise kompakt. Sie kombiniert vier Kameramodule in einem gemeinsamen Gehäuse.

Dabei werden die gleichen großformatigen 2K x 2K-Sensoren mit Global Shutter genutzt wie bei der NakedEye. Aufgezeichnet werden Cinema-DNG-Raw-Signale in 12 Bit. Nach erfolgtem Stitching steht ein 6K-Signal zur Verfügung.

Noch kompakter ist allerdings weiterhin die zuerst vorgestellte und auch künftig weiter verfügbare Version der NakedEye mit zwei Kameramodulen: Die hat einen Durchmesser von gerade mal 80 mm und wiegt 380 g (mehr Infos).

Ebenfalls am IBC-Stand von Indiecam zu sehen: IndieDice 4K. Diese Kamera zielt als 12G-SDI-Kamera mit 4K-Auflösung auf den Broadcast- und Filmmarkt. Sie ist mit einem 2/3-Zoll-Sensor ausgerüstet und so lässt sich eine Vielzahl an Objektiven nutzen. Man kann über ein 12G-SDI-Kabel 4K/60p-Signale übertragen, an einem zweiter Ausgang liegt zeitgleich ein 12G-Raw-Signal an. Die IndieDice 4K wird passiv gekühlt, kommt also ohne Lüfter aus, ist also leise. Sie bietet zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und ist insgesamt sehr kompakt.