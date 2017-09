IBC2017-Video: Neues Arri-Zubehör

Philip Vischer zeigt im Video PCA-Neuheiten von Arri, darunter Support für Panasonic EVA1 und Canon C200, aber auch das neue Kompendium LMB 4×5 sowie Diopter Frame/Stage und Rota Pola Frame.

Arri präsentierte während der IBC etliche Zubehörneuheiten, die unterschiedlichste Zubehörneuheiten, darunter für die neuen Kameras Panasonic EVA1 und Canon C200.

Philip Vischer zeigt außerdem das Kompendium LMB 4×5. Dieses neue Kompendium ist modular und flexibel aufgebaut. Vom Design her orientiert sich die LMB 4×5 an den anderen LMB-Systemen: So bietet sie etwa eine Neigefunktion, aber auch eine Swing-Away-Möglichkeit für schnelle Objektivwechsel. Neu hinzugekommen sind eine zusätzliche Filterbühne in zwei Versionen, ein Schwenk/Neige-Adapter sowie Flags.

Weitere Neuheiten im Video sind Diopter Frame/Stage und Rota Pola Frame.