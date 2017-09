IBC2017-Video: Canon Minikamera MM100-WS

Marcel Heß von Canon stellt im Video den Prototypen einer Minikamera vor.

Eine neue, derzeit noch nicht lieferbare Minikamera von Canon, die MM100-WS, soll sich modular an verschiedene Einsatzgebiete anpassen lassen.

In einem quaderförmigen Gehäuse mit lediglich 40 x 40 x 21,6 mm Kantenlänge hat Canon in der neuen Minikamera seine fortschrittlichsten Technologien auf engstem Raum zu einem Kraftpaket geschnürt, so der Hersteller.







Die Kamera lässt sich nach Herstellerangeben individuell konfigurieren, beispielsweise für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen wie bei Staub und Feuchtigkeit oder für spezielle Aufgaben mit eingeschränktem Platzangebot. Dafür stehen Module bereit, die sich direkt mit der Kamera verbinden lassen.

Auch bei der Lichtstärke möchte Canon punkten: Die Kamera soll bereits ab einer Helligkeit von 1 Lux aufnahmebereit sein, wobei sich das nach der Einstellung der Kamera richtet.

Canon bietet außerdem ein Application Programming Interface (API) für die MM100-WS an. Hiermit sollen sich branchenspezifische Lösungen programmieren lassen, die den Einsatz der Kamera in einer Vielzahl neuer Anwendungsbereiche ermöglichen.