IBC2017-Video: Nützliche neue TB3-Tools bei Sonnet

Sonnet präsentierte während der IBC zahlreiche nützliche Adapter, Breakout-Boxen und weiteres Zubehör für das Thunderbolt-3-Umfeld.

Thunderbolt 3 (TB3) ist eine der leistungsfähigsten digitalen Schnittstellen, die derzeit verfügbar sind. Mit verschiedenen neuen Produkten unterstützt Sonnet diesen Standard und schlägt Brücken zwischen verschiedenen Welten.

eGFX Breakaway Box

Die eGFX Breakaway Box ist das erste Modell aus einer neuen Serie von PCIe-Erweiterungssystemen speziell für grafische Anwendungen und Spiele. Damit können etwa diverse leistungsfähige PCIe-Grafikkarten der neuesten Generation an beliebigen Computern mit Thunderbolt-3-Schnittstelle genutzt werden. Eine mögliche Anwendung besteht etwa darin, ein Macbook mit einer Software wie DaVinci Resolve zu nutzen und hierbei mit der eGFX Breakaway Box die Grafikleistung des Rechners massiv zu erhöhen, so dass man damit im besten Fall auch 4K-Material in Echtzeit graden kann.

Mit der eGFX Breakaway Box können also diverse thunderbolt-kompatible PCIe-Karten jeden Formats, einschließlich leistungsstarker Grafikkarten (GPU) eingesetzt werden. Das 40 Gbps Thunderbolt-3-Interface ermöglicht Datenübertragungen von bis zu 2.750 MB/s. Unterstützt werden thunderbolt-kompatible Karten mit gängigen GPU-Chipsets, beispielsweise AMD RadeonR9 und RX, die Nvidia GeForce GTX 7, 9 und 10 Serien sowie Nvidia Titan X und Xp, außerdem QuadroGP100, P4000, P5000 und P6000 Karten. Die eGFX Breakaway Box ist zum Endkunden-Listenpreis von 334 Euro erhältlich.

Ein Alternative für die Breakaway Box ist der Breakaway Puck. Er ist etwas kompakter, er bietet allerdings auch nur Platz für kleinere Grafik-Boards.

<br />



SF3: TB3-Kartenleser für CFast 2.0 und SxS

Der Kartenleser SF3 — CFast 2.0 von Sonnet bietet duale Kartenslots und ein 40 Gbps TB3-Interface. Zwei Speicherkarten können mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s ausgelesen werden – das ist mehr als doppelt so schnell, wie es mit einem USB-3-Kartenlesegerät möglich wäre. Der kompakte CFast 2.0 Kartenleser ist bus-powered, benötigt also keine externe Stromversorgung.

Sonnet zeigte während der IBC2017 auch erstmalig einen SxS-Kartenleser der SF3 Serie.

Alle Produkte der SF3-Serie werden mit dualen Kartenslots, einem TB3-Interface und einem robusten, stapelbaren Aluminium-Gehäuse ausgestattet sein.

Display-Port-Adapter

Mit dem kompakten Display-Port-Adapter von Sonnet können zwei 4K-Monitore oder ein 5K-Monitor an einen TB3-Port angeschlossen werden. Der kompakte Adapter habe sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Verkaufsschlager entwickelt, so Sonnet.

Neben professionellen Anwendungen lässt sich der Adapter auch in diversen anderen Anwendungsgebieten einsetzen: Außer zwei 4K-Monitoren mit 60 Hz DP oder einem 5K-Monitor mit 60 Hz, werden auch Monitore mit niedrigerer Auflösung unterstützt, beispielsweise in 1080p (1.920 x 1.080) und 1.920 x 1.200. Dank eingebauter Audio-Unterstützung sind keine zusätzlichen Kabel nötig, um den Sound zu den Monitoren zu übertragen.

Das clevere Tool von Sonnet ist zudem kompatibel mit aktiven HDMI-, DVI-, und VGA-Adaptern für Display-Ports, was die Auswahl an Monitoren zusätzlich vergrößert.