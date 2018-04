NAB2018: Dataminer für UHD-Ü-Wagen von TPC

Dataminer soll im neuen IP-Ü-Wagen des Schweizer TV-Dienstleisters TPC für das Monitoring eingesetzt werden, also helfen, die Infrastruktur, das Netzwerk, sowie Video- und Audiostreams zu überwachen und zu steuern.

Der Schweizer TV-Dienstleister TPC baut derzeit einen IP-basierten UHD-Ü-Wagen. Er soll unkomprimierte UHD-Signale via IP gemäß SMPTE ST 2110 unterstützen.

Diese neue Technologie bringt einige Herausforderungen mit sich, die es bei traditionellen SDI-Infrastrukturen nicht gab.

Die End-to-End Plattform Dataminer von Skyline Communications soll nun einige der Herausforderungen überwinden, die bei der Umstellung von SDI auf IP entstehen können. Dataminer sei auch deshalb so einzigartig, weil die Plattform mit allen möglichen Geräten kompatibel sei, erklärt der Hersteller. Darüber hinaus ist Dataminer demnach in der Lage, große Menge an Signalen umfassend zu analysieren und Informationen darüber zu liefern.

Aus der Sicht von Skyline Communications war es noch nie so wichtig wie aktuell, eine Monitoring-Lösung anzubieten, die Geräte unterschiedlichster Hersteller überwachen kann. Thomas Gunkel, Broadcast Market Director bei Skyline Communications, sagt: »Bei Problemen mit einem unkomprimierten Stream unterstützen eingebaute, automatische Workflows die Analyse und nehmen den Stream sogar auf, um den Grund für das Problem schnell finden zu können.«

Ben Vandenberghe, CEO bei Skyline Communications, ergänzt: »Die Dataminer Plattform geht mit Fehlern proaktiv um. Sie warnt den Operator, sobald ein Problem auftaucht. Dabei hat das System nicht nur die großen Feeds im Blick, sondern überwacht auch alle redundanten Feeds. Dataminer kümmert sich darum, dass bei der Übertragung nichts schief gehen kann«.