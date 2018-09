Die neue Matt-Box LMB 6×6 von Arri ist für Filtergröße 6,6“ x 6,6“, bietet flexible Anwendungsmöglichkeiten und kann ohne Werkzeug schnell modifiziert werden. Sie ist als Rod- oder Klemmvariante verwendbar.

Die neue Lightweight Matte-Box LMB 6×6 ist eine konsequente Erweiterung der Matte-Box-Serie von Arri. Sie bietet den gleichen Grad an Flexibilität und dieselben kreativen Möglichkeiten, mit denen schon die vor einem Jahr gelaunchte LMB 4×5 viele Anwender überzeugt.

Die LMB 6×6 ist vielseitig konfigurierbar: als Singlestagefiltervariante für Gimbals, Drohnen oder an Steadicam-Rigs, als Klemmversion direkt auf dem Objektiv oder auf einem 15-mm- beziehungsweise 19-mm-Studio-Rod-System. Das LMB-6×6-System umfasst eine rotierbare und eine nichtrotierbare dritte Filterbühne, die sekundenschnell anmontiert werden kann. Dadurch können bis zu drei Filter der Größe 6,6“ x 6,6“ an der Matte-Box verwendet werden. Jeder Filter ist dabei durch einen eigenen Tray Catcher gesichert. Ein optionales Swing-Away-Tilt-Modul bietet die Möglichkeit, die Matte-Box um zehn Grad nach oben oder unten zu neigen. Dadurch lassen sich unerwünschte Reflexionen ohne großen Aufwand vermeiden. Zusätzlich erleichtert das Modul über eine Swing-Away-Funktion den Wechsel oder das Reinigen des Objektives am Set. Die Top- und Side-Flags sind aus Karbon gefertigt und mit Erweiterungen ausgestattet. Flach gefaltet kann die Matte Box schnell und sicher verstaut werden. Alle Komponenten der LMB 6×6 sind miteinander kompatibel und einzeln erhältlich. Daneben stehen fünf auf unterschiedliche Anwendungsbereiche konfigurierte Sets zur Verfügung. Geliefert werden die Sets in einer Schaumstoffverpackung, die für das Peli Case 1637 modifiziert wurde.

Philip Vischer, Product Manager PCA Mechanical Accessories bei Arri ist sich sicher, mit der LMB 6×6 ab sofort eine Lösung für viele Herausforderungen am Set im Angebot zu haben: „Das verhältnismäßig geringe Gewicht sowie das schnelle, einfache und werkzeuglose Wechseln zwischen den verschiedenen Anwendungsbereichen machen diese Matte-Box zu einem wertvollen Helfer am Set.“