IBC2018: Digitale Remote Wheels von Arri

Arris neue Digital Remote Wheels DRW-1 für den SRH-3 bieten dem Remote-Head-Operator maximale Kontrolle und werden jedem, der mit den klassischen Arri-Wheels gearbeitet hat, vertraut vorkommen.

Arri bringt die neuen Digital Remote Wheels DRW-1 auf den Markt – eine zusätzliche Steuerung für den Stabilized Remote Head SRH-3. Die DRW-1 vereinen den neuesten Stand digitaler Steuerungstechnik mit Komponenten, die von früheren Generationen des Arrihead inspiriert sind. Zum Beispiel sind die von Hand polierten, hochpräzisen Handräder die gleichen, die beim mechanischen Arrihead zum Einsatz kamen. Indem sie die mechanische Haptik mit einem digitalen Workflow vereinen, bieten sie Kameraleuten maximale Kontrolle: Sie produzieren einen gleichmäßigen, linearen Informationsfluss und ermöglichen ihnen, auf ihr Muskelgedächtnis zu vertrauen. Mechanische Friktion kann hinzugefügt werden, um die Kontrollräder weniger anfällig gegenüber ungewollten Bewegungen zu machen und gleichzeitig besser an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Der Bremshebel ist eine Hommage an sein Pendant am Arrihead, welche die Bedienung seines mechanischen Vorfahren nachahmt und eine optimale, intuitive Kontrolle erlaubt.

Mit ihren anpassbaren Kontrollmöglichkeiten und wechselbaren Komponenten lassen sich die DRW-1 leicht und vor allem individuell an Arbeitsstile und Gewohnheiten anpassen. Der Winkel der Räder zueinander kann verändert werden, um sie selbst in engen oder eingeschränkten Platzverhältnissen einsetzen zu können. Ein zusätzliches drittes Rad kann dem System schnell hinzugefügt werden. Gewindebohrungen verschiedener Größe ermöglichen es, eine große Bandbreite an Zubehör anzubringen. Die DRW-1 können auch an jedem Stativ befestigt werden.

Aufgrund des LBUS-Standards können die Räder in Reihe geschaltet werden und benötigen so nur ein Minimum an Verkabelung – da LBUS-Kabel fast überall erhältlich sind, können sie notfalls auch leicht ersetzt werden. Gestützt durch Arris globales Service-Netzwerk stellen die DRW-1 in Verbindung mit dem SRH-3 ein hervorragend kontrollierbares, adaptierbares und kosteneffizientes Remote-Head-System dar.