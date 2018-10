IBC2018: TPC entscheidet sich für Sony HDC-P50

Der führende Schweizer TV-Dienstleister TPC setzt für sein Nachrichten- und Sportproduktionszentrum auf Live-Produktionssystemkameras von Sony .

TPC hat 13 HDC-P50-Kameras und zehn PXW-Z450-Kameras von Sony erworben, um sie in seinen hochmodernen IP-ST2110 Studios in Zürich einzusetzen.

Die HDC-P50 wurde unlängst auf der IBC 2018 vorgestellt. »Die HDC-P50 fügt sich nahtlos in unsere bestehenden Workflows ein und ist in der Lage, beeindruckende 4K-Qualität zu liefern. Ihr kompaktes Design stellt die einfache Integration in unsere neuen, hochmodernen Studios für die Produktion von HD- und 4K-Inhalten sicher«, so Andreas Lattmann, Chief Technical Officer bei TPC.

»TPC blickt auf eine lange und vertrauensvolle Beziehung mit Sony zurück. Wir haben bereits mit der HDC-4300 gearbeitet und wussten, dass auch die neueste HDC-P50 volle Abwärtskompatibilität mit früheren Kameragenerationen gewährleisten und zugleich neue Funktionen bieten würde, so zum Beispiel IP-Übertragungstechnik, SMPTE ST2110, 4K und HDR – die neuesten Tools für die Erstellung von Inhalten mit einer effizienteren Infrastruktur«, erklärt Lattmann.

Da SRG SSR Media Backbone Hive bereits für die Nachrichten- und Sportproduktion in allen Sendezentren in der ganzen Schweiz nutzt, werden sich die neuen Kameras problemlos integrieren und dafür sorgen, dass die Bedürfnisse der Zielgruppen in der schnelllebigen digitalen Landschaft von heute noch besser erfüllt werden können. Media Backbone Hive bietet TPC die Möglichkeit, Inhalte schnell aufzunehmen, zu bearbeiten, zu veröffentlichen und auf beliebigen Plattformen zu teilen. Damit ist die Lösung perfekt für das »always on«-Journalismusmodell, das auf ständige Verfügbarkeit setzt – Berichterstattung rund um die Uhr und das auf mehreren Plattformen und in unterschiedlichen Formaten. Durch die Entscheidung für die PXW-Z450 erhält TPC außerdem ein robustes und leistungsfähiges Tool für die Produktion von 4K- und HD-Nachrichten sowie Außeneinsätze.

Die XDCAM Air ENG-Lösung von Sony ermöglicht darüber hinaus das direkte Senden von hochwertigen Streams von XDCAM-Kameras von Sony, wie zum Beispiel der PXW-Z450 über WLAN und LTE. Damit erreicht TPC mehr Geschwindigkeit und Flexibilität: die Journalisten können mehr Material von unterwegs liefern und sind viel weniger an den Newsroom gebunden.V

»TPC nutzt schon seit vielen Jahren Geräte von Sony. Wir freuen uns sehr, dass sich das Unternehmen auch für unsere neueste Generation von Systemkameras für die Live-Produktion entschieden hat, um seine Produktion zu verbessern«, sagt Rainer Lüthy, Key Account Manager bei Sony Professional Solutions Europe. »Unser Ziel ist es, unseren Kunden immer die neuesten Technologiestandards wie 4K- und HDR-Produktionen über IP bereitzustellen, damit sie jetzt und in Zukunft die besten Sendungen produzieren können.«