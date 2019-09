IBC2019: Serge Van Herck wird CEO bei EVS

Serge Van Herck wird CEO bei EVS. Die Ernennung ist ab sofort wirksam. Er wird dem Verwaltungsrat Bericht erstatten.

Serge Van Herck ist ehemaliger CEO und Präsident von Newtec (2006 – 2016), einem in Belgien ansässigen internationalen Unternehmen, das sich auf Geräte und Technologien für die Satellitenkommunikation spezialisiert hat. Er hat einen Abschluss in Elektromechanik an der Universität Gent sowie einen MBA an der Vlerick Leuven Gent Management School in Belgien. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Management- und Vorstandserfahrung in der Rundfunk- und Satellitenkommunikationsbranche bei Unternehmen wie Proximus, Accenture und Eutelsat.

Van Herck war langjähriges Vorstandsmitglied verschiedener nationaler und internationaler Organisationen sowie von Industrie- und Handelsverbänden. Im Jahr 2008 trat er der WTA (World Teleport Association) und der ESOA (European Satellite Operator Association) als Vorstandsmitglied bei. Außerdem war er Vorstandsmitglied bei VOKA (Flandrische Industrie- und Handelskammer) und Agoria (Belgiens größter Arbeitgeberverband und Wirtschaftsverband).

Die Ernennung zum CEO bei EVS ist ab sofort wirksam. Serge Van Herck wird dem Verwaltungsrat Bericht erstatten. Pierre De Muelenaere, Präsident des Verwaltungsrats, der im Juli 2018 zum CEO ad interim ernannt wurde, wird Serge Van Herck bei der Umsetzung eines nahtlosen Übergangs bis Ende 2019 unterstützen.

»Während meiner langen Mission als CEO ad interim habe ich mein Bestes getan, um EVS zu unterstützen, die Teams auszurichten, die Prozesse zu verbessern, das Geschäft anzukurbeln und einen ausgewogeneren Verwaltungsrat zu organisieren, mit dem Eintritt von Belfius und Ackermans & van Haaren als neue Aktionäre«, erklärt Dr. Pierre De Muelenaere.