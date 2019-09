IBC2019: 8K-Aktivitäten bei Panasonic

Panasonic zeigt bei der IBC2019 8K-Entwicklungen. Darunter den Protoypen einer 8K-Kamera, die mit einem »8K Organic Sensor« arbeitet. Zudem ist auch das im vergangenen Jahr vorgestellte 8K-ROI-System ab diesem Monat lieferbereit.

Der Sensor bietet Global Shutter, hohen Dynamikumfang und einen integrierten ND-Filter. Die Kamera wurde für die Aufnahme von HDR-Footage entwickelt. Die Bilder werden in 8K 4:2:2 bei 10 Bit auf mehreren Express-P2-Karten gespeichert.

Mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio arbeitet auch Panasonic an 8K-Produkten. Zur IBC präsentierte der Hersteller seine neueste »8K Organic Sensor Technologie«. Der Sensor sei entwickelt für den Einsatz in Kameras, die extrem weitwinklige Bilder in hoher Auflösung aufzeichnen sollen, so der Hersteller.

Panasonic denkt dabei an die kommerzielle Sport- und Live-Berichterstattung. Der Hersteller hebt den großen Dynamikumfang des Sensors, aber auch den erweiterten Farbraum, den integrierten elektronischen ND-Filter und den Global Shutter hervor.

Der Global Shutter vermeidet die Verzerrungen, die bei Rolling Shuttern auftreten können und auch das Banding bei Fotoblitzen.

8K-ROI-Kamera verfügbar Ende dieses Monats

Panasonic stellt auch sein neues 8K-ROI-System (Region of Interest) vor.

Dieses System besteht aus einer anderen als der oben genannten 8K-Kamera, sondern nutzt ein schon verfügbares Serienmodell (AK-SHB800). Weiter Bestandteile sind eine Processing-Unit (AK-SHU800) und einer Software (AK-SFC101).

Das System soll noch in diesem Monat in Europa zu einem Listenpreis von rund 130.000 Euro ausgeliefert werden.

Das 8K ROI-System ist in der Lage, vier verschiedene HD-Signale oder »virtuelle Kameras« aus einem einzigen 8K-Kamerasystem zu erzeugen. Der 8K-Sensor erzeugt ein weitwinkliges Bild, aus dem vier separate »Crops« erzeugt werden können.

Das System verfügt über eine automatisierte Bildkorrektur-Technologie und stellt außerdem sicher, dass verzerrte Bilder korrigiert und mit einem natürlichen, ausgeschnittenen Full-HD-Bild aus dem 8K-Hauptbild beschnitten werden.

Mehrere Kameras können systemweit integriert werden, wobei eine vom Operator gesteuerte Hauptkamera mit weiteren Unterkameras verbunden ist, die auch vor dem Ereignis vorprogrammiert werden können. Dadurch kann ein einziger Operator mehrere Kameras steuern.