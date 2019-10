IBC2019: So funktioniert EVS Overcam

EVS zeigt mit Overcam eine KI-gesteuerte Produktionslösung, die Kameras bei Live-Sportveranstaltungen automatisiert steuert. Das System soll zunächst für den Fußball eingesetzt werden, künftig aber auch für Hockey und Basketball verfügbar sein. Sébastien Verlaine erklärt im Video die Funktionsweise.

Overcam steuert mehrere Robotic-Kameras, die ums Spielfeld positioniert sind, analysiert mit Hilfe von »Smart Tracking« die wichtigsten Parameter des Spiels, wie Spieler- und Ballpositionen, und steuert die Kameras, um für die Szene das passende Framing zu finden. Die Echtzeitverarbeitung ermöglicht die Integration in bestehende Live-Produktionsabläufe mit mehreren Kameras, wobei die Robotic Cameras mit manuell betriebenen Kameras kombiniert werden können.

Sébastien Verlaine stellt die Funktionsweise von Overcam im Video vor.

Das System läuft auf einem kompakten 2RU COTS-Server, der sich entweder am Veranstaltungsort oder in einem entfernten Operation Center befinden kann. Es arbeitet in Echtzeit, kann also für Liveproduktionen eingesetzt werden.

Während die erste vorgestellte Lösung für den Live-Fußball, insbesondere für kleinere Ligen mit knapperem Produktionsbudget, vorgesehen ist, kann das System letztlich auch für andere Sportarten wie Basketball und Hockey eingesetzt werden.

Overcam lässt sich auch im Zusammenspiel mit dem Produktionssystem X-One einsetzen. Das System ist darauf ausgelegt, von nur einem Operator bedient zu werden.

Während der IBC zeigte EVS eine Betaversion von Overcam, Anfang kommenden Jahres soll das System ausgeliefert werden.