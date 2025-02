Kunst bei Absen

Absen und Refik Anadol enthüllen KI-Kunstinstallation auf der ISE 2025.

Absen, Anbieter von LED-Display-Produkten und -Dienstleistungen, wird während der ISE mit dem weltbekannten Medienkünstler und Regisseur Refik Anadol zusammenarbeiten. Konkret wird es um die digitale Kunstinstallation »California Landscapes« gehen – ein faszinierendes Experiment mit dem Stable-Diffusion-Modell, das eine der fortschrittlichsten Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zur Bilderzeugung darstellt.

Refik Anadol ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der Datenästhetik und der maschinellen Intelligenz. Er ist Mitbegründer des Refik Anadol Studio in Los Angeles und Fakultätsmitglied am Department of Design Media Arts der UCLA. Anadols Arbeit erforscht die Synergie zwischen menschlicher Kreativität und maschineller Intelligenz.

Durch die Verwendung von Daten als Hauptmaterial und die Zusammenarbeit mit den neuronalen Netzen computergestützter Köpfe schafft Anadol Visualisierungen digitaler Erinnerungen und erweitert die Grenzen interdisziplinärer Kunst.

»California Landscapes«, das auf der ISE 2025 am Stand von Absen gezeigt wird, verwendet adaptive Discriminator Augmentation, um synthetische Bilder zu erzeugen, aus denen die kreative Visualisierung ‚Halluzinationen‘ der Landschaften Kaliforniens in einem mehrdimensionalen Raum einfing. Um diese Halluzinationen zu erzeugen, sammelten Anadol und sein Team Daten aus digitalen Archiven und öffentlich zugänglichen Quellen und verarbeiteten sie mit maschinellen Lernklassifizierungsmodellen.

Das unübersehbare KI-Datenbild wird auf dem größten MicroLED-Angebot von Absen auf der ISE zu sehen sein. Mit 16,3 Millionen Pixeln und einer Größe von 4200 x 6075 mm ist die MicroLED-Wand von Absen mit mehreren fortschrittlichen Absen-Bildoptimierungstechnologien ausgestattet, die Bilder zum Leben erwecken. Sie bietet Stabilität, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz und ist damit die ideale Leinwand, um das Kunstwerk zu präsentieren, betont Absen. Die Serie verfügt außerdem über diverse Bildoptimierungstechnologien, darunter eine 4-fache Kontrastverstärkung und eine um 50 % geringere Ausfallrate, sowie eine blend- und spiegelfreie Technologie, die eine hohe und kontinuierliche visuelle Klarheit für atemberaubende Bilder gewährleistet.