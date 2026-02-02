ISE, Kamera, Live, Zubehör: 02.02.2026

Canon stellt Multi-Camera Orchestration vor

Multi-Camera Orchestration (MCO) ist eine Lösung, mit der sich professionelle Multikamera-Produktionen von einer einzelnen Person steuern lassen. Marcel Heß stellt die Lösung im Video vor.

Die für Live-Formate wie Podcasts, Nachrichten, Talkshows und Studio-Produktionen entwickelte Technologie synchronisiert mehrere PTZ-Kameras mit einer Hauptkamera, automatisiert Kamerabewegungen und vereinfacht komplexe Produktionsabläufe.


Marcel Heß stellt MCO vor.

Durch die Definition einer Hauptkamera reagieren die untergeordneten Kameras automatisch auf Schwenk-, Neige- und Zoombewegungen und behalten dabei ihre zuvor festgelegten Rollen bei. Auf diese Weise lassen sich abgestimmte Kamerafahrten umsetzen und Rollensets während der Live-Produktion ohne manuelle Neuprogrammierung wechseln.

MCO bietet eine Motivverfolgung über Overhead-Kameras und gewährleistet auch bei schnellen Bewegungen und stark vergrößerten Bildausschnitten eine hohe Präzision, so Canon. Die Kameras kehren automatisch zur Motivposition zurück, ohne dass ein Reset erforderlich ist, und sichern so visuelle Kontinuität in anspruchsvollen Live-Situationen.

©Canon
MCO im Einsatz.

On-Air-Einstellungen lassen sich unmittelbar fixieren, um eine stabile Bildkomposition zu gewährleisten und unerwünschte Kamerabewegungen zu vermeiden. Zusätzlich können No-Track-Zonen definiert werden, um Ablenkungen auszuschließen und den Fokus der Kameras gezielt auf relevante Bereiche der Szene zu lenken.

Wesentliche Merkmale im Überblick

• Steuerung professioneller Multikamera-Produktionen durch eine einzelne Person
• Hauptkamera mit automatisch synchronisierten Neben-Kameras
• Rollenbasierte Presets für den sofortigen Wechsel des Kameraverhaltens
• Automatisierte alternative Perspektiven und Gruppenaufnahmen
• Präzise Motivverfolgung über Overhead-Kameras
• Fixierung von Einstellungen für stabile, störungsfreie Live-Übertragungen
• Individuell definierbare No-Track-Zonen für vorhersehbares Kameraverhalten
• Verkürzte Einrichtungszeiten durch virtuelle Produktions-Workflows

MCO wurde für Live-Content-Umgebungen konzipiert und unterstützt schlanke, flexible Produktionsstrukturen bei gleichbleibend hoher visueller Qualität und Dynamik. Damit wird die Multikamera-Produktion zu einem effizienten One-Person-Workflow. Multi-Camera Orchestration ist eine kostenpflichtige Lösung.

Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
ISE, Kamera, Live, Zubehör


Ähnliche Beiträge:

©CanonCanon stellt neue PTZ-Kameras CR-N400 und CR-N350 vor ©CanonCanon stellt EOS R6 Mark III und lichtstarkes RF 45mm F1.2 vor Canon stellt das RF 85MM F1.4L VCM vor Blackmagic stellt Cinema Camera 6K vor Canon stellt EOS R6 Mark II vor Canon stellt APS-C-Neuheiten R7 und R10 vor