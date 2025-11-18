Canon stellt neue PTZ-Kameras CR-N400 und CR-N350 vor

Canon hat sein PTZ-Kamera-Portfolio um zwei neue Modelle erweitert: die CR-N400 für professionelle Broadcast-Anwendungen und die CR-N350 als Weiterentwicklung der CR-N300.

Beide Kameras richten sich an Remote-Produktionen in Broadcast-, Unternehmens- und Bildungsumgebungen.

Die CR-N400 ist mit dem Digic DV7 Prozessor ausgestattet und liefert 4K UHD mit 60p sowie HDR-Bildverarbeitung. Sie verfügt über einen 40-fachen Advanced Zoom in Full HD (20-fach optisch in 4K) und bietet professionelle Schnittstellen wie 12G-SDI, Time Code, Genlock und Dual XLR-Audioeingänge für die Integration in Multikamera-Umgebungen und Live-Studios.

Die CR-N350 baut auf der CR-N300 auf und bietet ebenfalls 4K UHD mit 60p, HDR-Bildverarbeitung und 40-fachen Advanced Zoom. Sie verfügt über eine optimierte Auto-Tracking-Funktion und kann gleichzeitig Quer- und Hochformataufnahmen übertragen – ein Feature für hybride Veranstaltungen, Social Media und Live-Commerce.

Beide Modelle unterstützen umfassende IP- und Konnektivitätsoptionen, darunter NDI|HX2, SRT, FreeD, RTP/RTSP, RTMP/RTMPS und das Canon XC Protocol. Das intelligente Auto-Tracking ermöglicht eine präzise Bewegungsverfolgung, besonders geeignet für Vorlesungsaufzeichnungen und Unternehmenskommunikation.

Die Kameras sind ab sofort verfügbar.

Wichtige Merkmale im Überblick