Lawo: Skalierbare Softwarelösungen und IP-basierte Infrastruktur

Lawo zeigt, wie IP-basierte Technologien Produktionsumgebungen in Theatern, Opernhäusern, Stadien und bei Live-Events nachhaltig verändern.

Lawo präsentiert seine skalierbare mc²-Mischpultreihe mit vielfältigen Integrationsmöglichkeiten sowie die Home-Plattform und das Home-Apps-Ökosystem für Audio- und Video-Processing. Diese Lösungen erfüllen die wachsenden Anforderungen der Pro-AV-Branche nach mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und softwaredefinierten Workflows.

Die Pro-AV-Branche fordert mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und softwaredefinierten Workflows, erläutert Andreas Hilmer.

ISE-Premiere: mc²-Scalability in Frontend und Backend

Von der kompakten, dezentralen Anwendung mit vollständig virtuellem Software-Panel oder dem hardwarebasierten mc² crystal Controller, über den portablen mc²56 MkIII 16-Fader-Extender, bis hin zur vollausgestatteten mc²56 MkIII-Konsole –mc² bietet für jede Produktionsanforderung die passende Frontend-Lösung. Alle Varianten sind in Barcelona live zu erleben, inklusive der neu eingeführten Fader-Bay-Pop-ups mit Touch-Steuerung. Sie ermöglichen eine schnellere, intuitivere Bedienung in verteilten Setups – ideal für Dual-Operator-Workflows in großen Venues oder für portable Lösungen in kleineren Umgebungen.

In Kombination mit dem A-UHD Core, der Home mc² DSP-App oder beiden ist das Frontend ebenso flexibel wie das Backend. Neu: Home Apps können jetzt in zusammengefügten Setups betrieben werden, bei denen Home und Home Apps auf derselben Hardware laufen. Das spart Gewicht, Rackspace und Energie – und macht die Gesamtlösung kosteneffizienter denn je.

Während die Abmessungen der Hardware weiter schrumpft, erreicht die mc²-Processing-Power neue Höhen: Jedes EQ-Modul verfügt nun über drei zusätzliche dynamische Filterbänder.

Oper & Theater: Integrierte Lösungen für Show-Control und Automation

Für Musik- und Bühnenhäuser präsentiert Lawo eine native QLab-Integration und demonstriert die Anbindung an zactrack Premium-Tracking-Lösungen für automatisiertes Schauspieler-Tracking und Mute-Control – live am Stand in Barcelona.

Man kann erleben, wie mc²-Konsolen mehrere Show-Control- und Automationssysteme nahtlos zusammenführen. Anwender können direkt von der Mischpultoberfläche eingreifen, während Objektinformationen kontinuierlich an immersive Sound-Rendering-Engines übertragen werden.

Mehr Apps

Die Lawo Home Apps-Plattform bietet eine umfassende Auswahl an Audio- und Video-Processing-Tools – darunter Audio Shuffling und Mixing, Multiviewing, Formatkonvertierung, Color Correction, Downstream Keying, Essence Delay und Stream Transcoding. Während die Pro-AV- und Broadcast-Branche zunehmend auf Virtualisierung und Cloud-native Workflows setzt, bringt das Home-Apps-Ökosystem das Processing direkt ins Netzwerk: modulare, softwaredefinierte Tools auf Standard-COTS-Servern, die nahtlos SMPTE ST2110, AES67, SRT, WebRTC und NDI-Signale verarbeiten – zukünftig mit nativer Dante-Unterstützung.

SDI-Quellen ins IP konvertieren? Das geht mit Edge, der Hyper-Density SDI/IP-Gateway- und Processing-Plattform. Dieses Edge-Device verbindet nicht nur SDI- und IP-Formate, sondern bietet auch erweitertes Processing wie Audio-Embedding/De-Embedding, Channel Shuffling und Farbkorrektur. Wo immer hochdichte SDI/IP-Konvertierung gefragt ist, liefert Lawo Edge nahtlose Integration mit leistungsstarken Edge-Processing-Funktionen.

Bewährt in Weltklasse-Venues

Lawo-IP-Lösungen setzen bereits weltweit Maßstäbe in prestigeträchtigen Installationen. Opernhäuser nutzen mc²-Konsolen und A-UHD Cores in Verbindung mit der Home-Plattform für immersives Audio bei Opern- und Ballettaufführungen. Stadien und große Venues setzen auf SMPTE ST-2110-Infrastrukturen, um 4K-Workflows für Sport und große Live-Events zu realisieren. Institutionen wie Parlamente vertrauen auf moderne Audio-over-IP-Infrastrukturen basierend auf Lawos IP- und softwarebasiertem Portfolio für flexible, hochwertige Produktionen.