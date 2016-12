Clear-Com: FreeSpeak II Intercom im Einsatz bei »The Taste«

Sat.1 strahlt aktuell den Kochwettbewerb »The Taste« aus. Bei der Produktion waren Intercom-Systeme von Clear-Com im Einsatz.

Beim Kochwettbewerb »The Taste« treten insgesamt 16 Profi- und Hobbyköche in verschiedenen Konstellationen gegeneinander an. Sie kochen unterschiedlichste Gerichte, die dann jeweils auf Probierlöffeln angerichtet werden.

Dann wird — je nach Spielphase — von den Coaches oder von Gastjuroren entschieden, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Das Ganze findet in einem großen, kreisförmig angelegten Set statt, in dem an vier Kochinseln je eine Mannschaft kocht und dabei von handgeführten und Remote-Kameras aufgenommen wird. Damit hierbei die Kommunikation zwischen Regie, Realisator und den Kamerateams funktioniert, war bei der Aufzeichnung der Sendung technisches Equipment für die Kommunikation erforderlich, das unkompliziert und verlässlich funktioniert.

Die Produktionsverantwortlichen entschieden sich für den Einsatz einer Intercom-Anlage des Typs FreeSpeak II von Clear-Com. Robert Kis, Geschäftsführer des TV-Dienstleisters TV Skyline, sagt, dass sich das System für die unterschiedlichen und sehr komplexen Kommunikationsanforderungen der Sendung sehr gut eignete.

Aufnahmeleiter Lukas Vormann hebt die glasklare Sprachqualität und das angenehme Tragegefühl des Systems hervor. Andreas L. Hain, Toningenieur der Produktion, begeistern die Betriebssicherheit und die einfache Bedienung der FreeSpeak-II-Systeme.

Der Verleih-Service Wilhelm & Willhalm lieferte das System während der Produktion an TV Skyline. Der weltweit tätige Dienstleister aus dem Bereich Full-Service-Veranstaltungstechnik mit Sitz in München berichtet über eine erhöhte Nachfrage für die FreeSpeak-II-Systeme.