UHD in Deutschland: Sky ist on Air

Wenn es um UHD geht, dann ist Deutschland Entwicklungsland — nicht wenn man mit Blick auf die Hardware durch einen Elektronikmarkt wandert, aber wenn man auf das Programmangebot schaut. Das Angebot im Bereich 4K-Streaming und bei 4K-Blu-rays etwa ist sehr begrenzt — und noch schwächer wird es beim Blick in den TV-Bereich: Es gibt momentan nur einen TV-Anbieter in Deutschland, der ein UHD-Regelprogramm On Air hat: Sky.

Weshalb prescht der Sender vor und wie läuft das Ganze technisch ab? Diese Fragen sollte der Besuch von film-tv-video.de bei Sky in Unterföhring bei München klären.

Sky hätte mit dem Start eines UHD-Angebots auch warten können, bis das Unternehmen sein neues Sendezentrum, das Sky Sports Headquarter, fertiggestellt hat, das im Sommer 2017 in Betrieb gehen soll. Stattdessen hat sich Sky aber entschieden, seinen Kunden schon jetzt UHD-Programme anzubieten — in verschiedener Form und auf verschiedenen Wegen. Aus der UHD-Sendeabwicklung von Sky in Unterföhring wird jedenfalls schon jetzt täglich 24 Stunden in UHD gesendet.

Dahinter steckt einerseits ganz sicher der Wunsch, den eigenen Zuschauern immer die neuesten Technologien anzubieten und ihnen etwas Besonderes zu offerieren. Der laufende UHD-Betrieb eröffnet dem Sender aber auch die Chance, im praktischen Betrieb Erfahrungen zu sammeln — auf der ganzen Strecke vom Produktionsort bis ins die Wohnzimmer der Kunden. Daraus kann ein handfester Wettbewerbsvorteil erwachsen, wenn es später um den UHD-Rollout auf breiter Basis geht. Und wer technologisch an der Spitze bleiben will, der muss eben etwas dafür tun.

So kommt es, dass die UHD-Regie, die UHD-Schnittplätze und die UHD-Qualitätskontrolle von Sky derzeit übergangsweise in einem älteren Gebäude sitzen, das früher mal zum Kirch-Imperium gehörte. Dort ist nun also das leistungsfähigste, modernste Equipment im Einsatz, um den 24h-UHD-Betrieb sicherzustellen. Technisch realisiert wurde dieses Projekt von Qvest Media.

»Wenn das Sky Sports Headquarter fertig ist, werden wir natürlich dorthin umziehen«, erläutert Christian Barth, Head of Strategy & Architecture / Broadcast Services bei Sky Deutschland. »Aber es ist jetzt schon klar, dass es richtig war, hier zu beginnen und eine UHD-Insel in den praktischen Betrieb gehen zu lassen. Der Erkenntnisgewinn war und ist enorm und wir konnten somit nicht nur den Zuschauern frühzeitig UHD-Programm anbieten, sondern auch als Sender eine aktive Rolle dabei wahrnehmen, wie UHD definiert und in die Realität umgesetzt wird.«

Was wird produziert?

Der thematische Schwerpunkt beim Thema UHD liegt bei Sky derzeit in der Fußballberichterstattung — wenn man mal von den VoD-Spielfilmangeboten absieht und sich auf den klassischen TV-Bereich konzentriert. Hier wird von Sky ein Champions-League- oder Europa-League-Fußballspiel pro Spieltag und auch ein Bundesligaspiel pro Spieltag in UHD produziert. Das ist natürlich nur der aktuelle Stand. Der Umfang der UHD-Übertragungen wird in Zukunft weiter anwachsen.

Wenn es gerade kein Live-Programm in UHD gibt, dann laufen auf dem UHD-Kanal Wiederholungen früherer Spiele sowie Promotions.

