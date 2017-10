VFX-Video zum TV-Dreiteiler »Maximilian«

Im ZDF lief vor kurzem der für hiesige Verhältnisse sehr aufwändig produzierte Historien-Dreiteiler »Maximilian« — der nun auch noch für drei weitere Monate in der ZDF-Mediathek zur Verfügung steht. Ein Making-of-Video zeigt Beispiele der VFX-Arbeit an dieser Produktion.

Als VFX-Supervisor arbeitete Urs Franzen an »Maximilian« mit und er hat nun ein Making-Of-Video mit dem Schwerpunkt VFX veröffentlicht, das konkrete Beispiele aus der VFX-Arbeit an dieser Produktion visuell veranschaulicht.

Regisseur von »Maximilian« ist Andreas Prochaska, die Bildgestaltung der von MR Film und Beta Film realisierten ZDF/ORF-Koproduktion lag in den Händen von DoP Thomas Kiennast.







Inhalt

So beschreibt das ZDF den Inhalt dieser Produktion: 270 Minuten Kampf, Lust und Intrige, erzählt als packende, tragische und bewegende Liebesgeschichte, die das Weltreich der Habsburger begründete. Maximilian I., der in die Geschichte als »der letzte Ritter« eingegangen ist, und Maria von Burgund, die nach dem Tod des Vaters in sehr jungen Jahren Regierungsverantwortung übernehmen muss. Eine machtvolle Allianz, zwei emanzipierte aufstrebende Potentaten, ein beeindruckendes Liebespaar.

Online weiter verfügbar

Die Ausstrahlung des Dreiteilers »Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe« wird mit einem besonderen Online-Angebot begleitet: Alle drei Teile des Historiendramas sind ab dem ersten Sendetermin, 1. Oktober 2017, 22.00 Uhr, zeitgleich in der ZDF-Mediathek für drei Monate abrufbar. Der User findet dort zusätzlich die Dokumentation »Maximilian – Der letzte Ritter« als Video-on-Demand sowie Trailer, Hintergrundinfos zu Film und Dreh, Interviews und ein Who’s Who, das die Verwandtschafts- und Beziehungsverhältnisse der Figuren im Film untereinander verdeutlicht: maximilian.zdf.de

Weitere Infos zur Produktion

International-Emmy-Preisträger Andreas Prochaska inszenierte die ZDF/ORF-Koproduktion nach den Drehbüchern von Martin Ambrosch. Hergestellt wurde der Dreiteiler von MR Film, Beta Film gemeinsam mit ZDF und ORF mit Unterstützung durch den Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und das Land Niederösterreich.

In 78 Ta­gen entstanden, gedreht an den verschiedensten historischen Schauplätzen und Burgen in Österreich, Ungarn und Tschechien. Über 100 Experten für Kostüm, Set-Design und Requisiten arbei­teten in einer 4.000 Quadratmeter großen Halle bei Wien, um alle Gewänder, Perücken, Rüstungen und Waffen sowie die Gestaltung der ver­schiedenen Sets so echt wie möglich aussehen zu lassen.

Neben den Burganlagen von Rappottenstein und der Rosenburg wurde auch die der Wiener Votiv-Kirche und an anderen historisch be­deutenden Spots gedreht. Schlachtszenen mit über 120 Reitern und 350 Fußsoldaten wurden inszeniert. Die historischen Rüstungen und Waffen wurden mittels CGI und Computeranimationen ergänzt, um die spektakulären Ereignisse möglichst authentisch wirken zu lassen.

Eckdaten

Buch Martin Ambrosch Regie Andreas Prochaska Kamera Thomas W. Kiennast Ton Dietmar Zuson, Torsten Heinemann Licht Benjamin Klein, Lukas Kern Schnitt Daniel Prochaska, Alarich Lenz Musik Matthias Weber Szenenbild Bertram Reiter Kostüm Thomas Oláh Maske Helene Lang SFX-Maske Roman Braunhofer Produktionsleitung Bernhard Schmatz, Gregor Schmalix Produzenten Kurt J. Mrkwicka, Andreas Kamm, Oliver Auspitz Koproduzenten Jan Mojto, Ferdinand Dohna Produktion MR Film, Beta Film GmbH Redaktion Wolfgang Feindt (ZDF), Klaus Lintschinger (ORF),

Julia Sengstschmid (ORF) Länge 3 x 90 Min.

Rollen und Darsteller