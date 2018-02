8K- und Gigapixel-Workflow für unterwegs: Lucas Gilman auf Island

Um 8K-Videos und Fotos direkt am Drehort auf Island zu sichern, nutzte der Fotograf und Filmemacher Lucas Gilman Lösungen von G-Technology.

»Als Fotograf und Filmemacher, der mehr als 200 Tage im Jahr unterwegs ist, suche ich nach immer neuen Wegen, wie ich meine Workflows beschleunigen und die Ausrüstung, die ich mitschleppe, reduzieren kann«, fasst Lucas Gilman seine Grundhaltung zum Thema Technik am Drehort zusammen. »Je mehr Zeit ich habe, um mich auf das Kreative zu konzentrieren, desto erfolgreicher werden am Ende meine Projekte.«

Wie alle modernen Outdoor-Fotografen steht Gilman heute vor der Herausforderung, seine Bilder und Videos stets sicher speichern und überall hin mitnehmen zu können. Professionelle Speicherlösungen müssen deshalb verlässlich und mobil sein. G-Technology hat für diese Anforderungen passende Speichersysteme entwickelt.

»Für eines meiner jüngsten Projekte reisten wir nach Island, um riesige Gigapixel-Bilder, 8K-Zeitraffer- und 8K-Videoaufnahmen zu schießen. Normalerweise fährt man nach Island, um mitreißende Landschaftsaufnahmen zu machen. Dieses Mal wollte ich aber mit meiner neuen Nikon D850 Fotos und Zeitrafferaufnahmen von örtlichen Sportlern und Models in der surrealen isländischen Landschaft machen und meine Red Helium für 8K-Videos verwenden.«

Natürlich generieren die 8K-Videos die größten Datenmengen, aber auch die Gigapixel-Aufnahmen haben es in sich: Darunter verstehen Profifotografen Bilder für Foto- oder Panorama-Stitching. Dabei werden viele einzelne Fotos geschossen, die sich leicht überlappen, um sie später in der Postproduktion wieder kombinieren zu können. In machen Fällen machte Lucas Gilman mehr als 150 Bilder, die später zu einem riesigen Foto zusammengefügt werden, das überlebensgroß, teilweise auch größer als eine Häuserfront, ausgedruckt werden kann.

Konkret setzte Lucas Gilman bei dieser Produktion — neben anderen Speichermedien von G-Technology — im Speicherbereich auch die neue 4-Bay-RAID-Speicherlösung G-Speed Shuttle ein, die eine Thunderbolt-3-Schnittstelle mitbringt, wodurch sich der Datentransfer beschleunigen lässt.

Diese Lösung ist ein Schwestersystem des preisgekrönten 8-Bay-RAIDs G-Speed Shuttle XL und stellt die neueste Entwicklung im Bereich mobiler Speicherlösungen dar. Dank hoher Kapazität und hoher Transferraten ist G-Speed Shuttle sowohl für den Einsatz on Location, als auch im Studio bestens geeignet. Lucas Gilman (Homepage) hat das System bei seinem Island-Projekt auf Herz und Nieren getestet.

Professionelle Speicherlösung für drinnen und draußen

Lucas Gilman erläutert: »Früher verursachten Aufnahmen dieser Art einen Albtraum an Backup- und Organisationsarbeiten. Wir hatten jedoch das Glück, mit zwei 12-TB-G-Speed Shuttles und einem Satz von 2-TB-G-Drive-mobile-SSD-R-Series-Laufwerken unterwegs zu sein. Am G-Speed Shuttle mag ich besonders die Übertragungsgeschwindigkeit, die hohe Kapazität und den mobilen Formfaktor, der perfekt in einen Koffer von Pelican passt.«

»Island ist zwar überwältigend schön, doch die raue Natur setzt der Ausrüstung auch ganz schön zu. Draußen mussten wir das mit Red aufgenommene 8K-Filmmaterial auf die Laufwerke der G-Drive mobile SSD-R-Series herunterladen, da wir nur einige Mini-Mags für die Red dabei hatten und diese dann neu formatieren mussten, um sie wiederverwenden zu können. Auch die hochauflösenden Aufnahmen lud ich zwischendurch von der D850 auf die mobilen SSDs der R-Series, um sicherzugehen, dass wir alles, was wir wollten, auch aufnehmen konnten. Bilder im Gigapixel-Format aufzunehmen ist eine kniffelige Angelegenheit, vor allem, wenn Models draußen am Set mitwirken und sich das Licht ständig verändert.«

»Am Ende des Tages machten wir ein Backup der G-Drive-SSD-Series-Laufwerke auf den beiden G-Speed-Shuttles. Ich mache generell immer zwei Backups auf zwei Medien, die ich getrennt voneinander aufbewahre. Und glücklicherweise machten wir das auch diesmal so: Auf dem Weg zurück in die USA blieb meine Ausrüstung, einschließlich meines Laptops, wegen eines Formularfehlers im Zoll hängen. Als hätte ich eine Vorahnung gehabt, hatte ich meinen Assistenten mit einem kompletten Backup aller Aufnahmen auf einem der G-Speed-Shuttles in ein anderes Flugzeug gesetzt. So konnten wir an dem Projekt weiterarbeiten und uns unterdessen parallel mit der Bürokratie des US-Zolls befassen.«

Features für einen professionellen Workflow

Wenn es darum geht, hochauflösende Aufnahmen mit Red-, CFast- oder Atomos-Medien zu machen, erfüllt das neue G-Speed-Shuttle mit Thunderbolt 3 alle Anforderungen. Die ev-Series-Version, bestückt mit zwei Laufwerken der Enterprise-Klasse mit bis zu 24 TB Kapazität und zwei ev-Bay-Adapter-Slots, ist ein unverzichtbarer Begleiter, wenn es darum geht, Filmmaterial direkt über die ev-Series-Red-, CFast- und Atomos-Lesegeräte auf das RAID zu bringen. Der zweite ev-Bay-Adapter-Slot ermöglicht ein schnelles und bequemes Exportieren des täglichen Filmmaterials auf ein G-Drive-ev-Raw-SSD-Laufwerk, das täglich im G-Drive-ev-ATC-Gehäuse nach Hause geliefert werden kann, um somit eine weitere Stufe der externen Datensicherung zu ermöglichen.

Die standardmäßige Konfiguration des G-Speed-Shuttle-4-Laufwerks mit bis zu 48 TB in RAID 0, 1, 5 oder 10 ist ein ausgezeichneter Begleiter für Location- und Studio-Backups und High-Speed-Editing mit bis zu 1000 MB/s in einem sicheren, transportablen RAID. Ein passender Pelican-Koffer ist separat erhältlich, er weist zwei Fächer für ev-Series-Lesegeräte oder Medien auf und lässt sich komfortabel tragen. Auch beim Check-in erweist er sich als praktisch, wenn man in kleinen Flugzeugen zu entlegenen Zielen unterwegs ist.

Durch die Kombination von Geschwindigkeit und Langlebigkeit der mobilen und robusten G-Drive-SSDs der R-Serie mit den neuen mobilen G-Speed-Shuttle-RAIDs hat G-Technology die Handhabung hochauflösender Workflows erheblich vereinfacht.

