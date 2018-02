NBC Olympics nutzt Lawo-Equipment

NBC Olympics setzt für seine umfangreiche Berichterstattung von den Winterspielen an entscheidenden Stellen auf Lawo-Equipment: bei Steuerung und Monitoring, sowie bei den Kommentatorensystemen.

Das Steuerungs- und Monitoring-System VSM von Lawo steuert innerhalb des Produktionsbereichs von NBC Olympics im International Broadcast Center (IBC) der olympischen Winterspiele in Pyeongchang das Zusammenspiel der Studiokomponenten und erleichtert die Signalüberwachung. Außerdem nutzten die Kommentatoren von NBC Lawo neue, IP-basierte Kommentatoreinheiten, die durch ein erweitertes Feature-Set zusätzliche Flexibilität bieten.

NBC Olympics kann in der Zusammenarbeit mit Lawo auf eigene, positive Erfahrungen zurückgreifen: Bereit bei der Übertragung der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio arbeitete das Unternehmen mit Lawo-Equipment.

VSM bei NBC

VSM wird als übergeordnetes Steuerungssystem für das Core-Routing und Tally-Management eingesetzt. Das System integriert Geräte von Drittanbietern in einem gemeinsamen IP-Backbone. NBC hat die Anzahl der GUI-basierten VSM-Panels erheblich aufgestockt, auf die über Monitore und Tablets in den verschiedenen Produktionsbereichen von NBC Olympics zugegriffen werden kann. VSM stellt zudem Remote-Tally-Informationen zwischen dem IBC in Südkorea und dem Hauptsitz der NBC Sports Group in Stamford, Connecticut (USA) bereit.

IP-basierte Kommentatorensysteme

NBC Olympics nutzt außerdem ein erweitertes Audio-over-IP-Kommentatorensystem von Lawo. Es wird zusammen mit mehreren Lawo V-Pro8-Videoprozessoren genutzt, um die Berichterstattung von Stamford aus zu managen. Lawo hat zusammen mit NBC eine auf die Produktionsziele von NBC hin optimierte Version der LCU (Lawo Commentary Unit) entwickelt. Die V-Pro8-Einheiten erhalten Video-Feeds aus Südkorea, de-embedden das Audio und fügen es dann in digitale Audio Streams (Ravenna- und Madi) ein, das Kommentatorensystem versorgt.

Neu bei der diesjährigen Produktion ist die Nutzung des Kommentatorsystems im IBC einerseits und als Remote-Einheit an den Skisprungschanzen und beim Curling andererseits, wodurch ein vollständig kohärenter Kommentar-Workflow entsteht. Darüber hinaus werden mehrere Venues in Südkorea über V-Remote4 Einheiten von Lawo mit dem NBC Olympics Compound im IBC verbunden, was die Konnektivität und Verarbeitung von Netzwerk-Audio- und Videosignalen über IP-Verbindungen von den Remote-Standorten ermöglicht, so Lawo.

NBC Olympics: Gelungene Zusammenarbeit

Timothy Canary, Vice President of Engineering der NBC Sports Group, sagt zu der Zusammenarbeit: »Lawo hat eng mit NBC Olympics zusammengearbeitet, um neue Features einzubauen und das System flexibler für unsere HD- und 4K-HDR-Programme zu gestalten. Die nahtlose Integration der Audio- und Video-Hardware von Lawo wurde problemlos in unsere bestehenden Systeme integriert und bietet NBC Sports eine komplette End-to-End-Lösung.«