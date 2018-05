DJIs Technologie bei »You Are Wanted«

Bei den Dreharbeiten der zweiten Staffel von »You Are Wanted« kamen die DJI Inspire 2 Drohne mit einer Zenmuse X7 Kamera und der DJI Ronin 2 Kameragimbal zum Einsatz.

DJI arbeitete eng mit der Produktionsfirma Pantaleon zusammen und ermöglichte den frühen Einsatz der Zenmuse X7 Kamera, die mit ihrem Super 35mm Sensor perfekt für dieses große Projekt geeignet war. Die Eröffnungssequenz am bayrischen Eibsee markierte nicht nur den Start der zweiten Staffel, sondern war für DJI das erste Mal, dass die Zenmuse X7 bei einer großen Produktion genutzt wurde – Monate, bevor DJI die Kamera auf den Markt brachte. Feedback des Produktionsteams floss in die Entwicklung der X7 ein.

Gleiches galt für DJIs Kameragimbal, Ronin 2. Dieser war zum Zeitpunkt der Aufnahmen noch in der Testphase. Er erlaubte der Crew erstmals, das gesamte Kameraset in einen Gimbal zu packen, ohne Abstriche beim Gewicht machen zu müssen. Vor allem bei schnellen Kamerafahrten am Auto zeigte der Ronin 2 seine Stärke und hielt selbst die größte Kinokamera stabil.

»Der Einsatz von Drohnen hat unsere Arbeit enorm erleichtert und innovative Lösungen gebracht«, sagt Bernhard Jasper, Co-Regisseur und Kameramann der Serie. »Ich wollte kameratechnisch möglichst dynamisch sein und möglichst viele coole Shots machen. Eine Drohne ist unglaublich flexibel und kann in Sekunden nach oben und unten fliegen. Sie bedarf keines Aufbaus komplizierter und teurer Konstruktionen.«

DJI merkt an, dass man daran ablesen könne, wie erfolgreich eine Partnerschaft von Hersteller und Filmstudios verlaufen könne. Einerseits hätten, die Kameraleute von der neuen Technik profitiert, anderseits sei DJI dadurch in der Lage gewesen, auf die Wünsche der Filmemacher einzugehen.

Die zweite Staffel von »You Are Wanted« ist seit dem 18. Mai 2018 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und über 200 weiteren Ländern und Territorien exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.