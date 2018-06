Handballmeisterschaft aus Grönland via Cloud live übertragen

Die Pan American Handball Championship fand in diesem Jahr in Grönland statt und wurde mit Technologie von Make TV live übertragen.

Der öffentlich-rechtliche grönländische Broadcaster KNR (Kalaallit Nunaata Radioa) war Host-Broadcaster der Pan American Handball Championship, die vom 16. bis 24. Juni 2018 in Nuuk stattfand. Um die Spiele live für Millionen von Fans in ganz Amerika verfügbar zu machen, setzte KNR auf Technologie des Kölner Unternehmens Make TV: Die Feeds wurden live via Cloud gesendet, auf Satelliten-Uplinks konnte verzichtet werden. Vierzig Übertragungen wurden während der Meisterschaft so realisiert.

KNR fungierte als zentrales Produktionshaus für das Turnier und produzierte ein Live-Signal in 1080p50, das über digitale terrestrische Verbreitungswege den Handballfans in Nord- und Südamerika zur Verfügung stand. Aufgrund der meteorologischen Bedingungen und der begrenzten Verfügbarkeit von klassischer Broadcast-Signalübertragung in der Umgebung und jenseits des Polarkreises, entschied sich KNR, sich nicht auf teure Satelliten-Feeds mit vergleichsweise unflexibler Hardware zu verlassen, wie sie üblicherweise für Live-Sportveranstaltungen verwendet wird.

Stattdessen setzte das Unternehmen auf eine externe Broadcast-Produktionsinfrastruktur in Kombination mit der Live-Video-Cloud von Make TV.

Diese cloud-basierte Infrastruktur für die Content-Erfassung und -Kuratierung erlaubt die Übertragung von professionellen Kamerasignalen direkt in die Cloud. Dort können sie gesammelt, gespeichert und verwaltet werden.

Die Live-Feeds wurden hierüber an die KNR-Standorte übertragen, wo das Produktionsteam die besten Segmente für die Ausstrahlung in Grönland und im Ausland, im Fernsehen oder auf Plattformen wie Youtube oder eine spezielle, mobile App auswählen konnte.

Kim Larsen, Head of TV bei KNR, sagt: »Obwohl es eine sehr große Zahl von engagierten Fans auf der ganzen Welt gibt, stehen für Handball nicht die Sendezeiten und die Budgets von Sportarten wie Baseball, Basketball, Hockey oder Fußball zur Verfügung. Traditionell konnten diese leidenschaftlichen Fans also ihren Lieblingssport oft nicht live in hoher Qualität sehen und mussten sich stattdessen auf qualitativ minderwertige Feeds in Social-Media-Kanälen verlassen, oder konnten sogar einfach nur die Ergebnisse lesen. Dies ist eine große verpasste Gelegenheit, und wir sind stolz darauf, dass wir gemeinsam mit Make TV den Fans auf beiden Kontinenten eine Live-Übertragung der Meisterschaft in Broadcast-Qualität anbieten konnten.«

»Traditionell hätte sich die Berichterstattung über eine Veranstaltung dieser Größenordnung, die an Zuschauer in 23 Ländern und zwei Kontinenten übertragen wurde, als teuer, zeitaufwändig und äußerst komplex erwiesen. KNR zeigt, dass der Live-Sport das Publikum auf eine noch nie da gewesene Art und Weise begeistern kann«, ergänzt Andreas Jacobi, CEO von Make TV.