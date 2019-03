Beste Werbefilme bewerben sich um die »Hattos«

Der Deutsche Werbefilmpreis zeichnet alljährlich die besten Werbeproduktionen mit der »Hatto«-Trophäe aus. Jetzt stehen die Nominierungen in zehn Kategorien fest, aus denen auch der Beste Werbefilm des Jahrgangs ermittelt wird.

Unter den 30 Nominierungen errangen die Czar Film-Produktion und die Agentur Heimat mit dem Hornbach-Spot »Schwitz es aus« die meisten Nominierungen. Um die Auszeichnungen konkurrieren Regisseur Andreas Nilsson, die Autoren Guido Heffels, Marlon Fischer und Andreas Nilsson und Art Department-Chef Peter Grant in ihren drei Kategorien.

Um die Regie-Auszeichnung konkurrieren auch Alex Feil (Huawei – »Ein monstermäßiger Film«) und Niclas Larsson (Mercedes-Benz – »In the Long Run«). Mercedes-Benz ist mit dem Spot »Stronger than Time« auch in den Nominierungen für Beste visuelle Effekte vertreten, die von Daniel Jahnel, Tom von Wittken und Florian Zachau gestaltet wurden; für Produktion und Post zeichnete Sehsucht. Stefan Röthinger wurde für seine Arbeiten am Trailer »Total War Arena« für Creative Assembly (Produktion doity, Post Katalyst) nominiert. Für Mackevision waren Francesco Faranna, Christian Zilliken und Emmanuel Fuchs für die VFXe des Apollo-Spots »Thrill Up Your Beast« verantwortlich. Das Trio kandidiert auch in der Kategorie Animation mit »Best Friend«, einer Produktion von Fahle Film und der Filmakademie Baden-Württemberg. Auch die Sehsucht-Produktion steht mit Daniel Jahnel, Hans-Christoph Schultheiss für den EnBW-Spot »Voll auf E« (Unten: MakingOf-Film) im Rennen um den Animationspreis.

Die Produktionsfirma Iconoclast ist mit vier Nominierungen für drei Produktionen, Sehsucht mit drei Produktionen in je einer Kategorie weiter im Wettbewerb. Den Nachwuchspreis werden in diesem Jahr drei Produktionen der Filmakademie Baden-Württemberg unter sich ausmachen.

Alle nominierten Spots auf der Website des Deutschen Werbefilm Preises.

In diesem Jahr waren fast 800 Arbeiten gemeldet worden. Über die Preisträger entscheidet eine zehnköpfige Jury unter Leitung von Benjamin Minack. Eine mit sieben Fachjournalisten besetzte Jury vergibt außerdem eine weitere Auszeichnung, den »Preis der Medien«.

Zur feierlichen Preisverleihung lädt die Deutsche Werbefilmakademie am 22. März in die Hamburger Kampnagel-Fabrik ein. Die »Hatto«-Trophäen erinnern an Hatto Kurtenbach, der die Vorgängerveranstaltung »vdw Award« ins Leben gerufen hatte.