FA Cup-Produktion in HDR mit Aja-Equipment

Der britische TV-Dienstleister Arena TV produzierte den FA Cup für BBC Sport in HDR und SDR und setzte dabei umfangreiches Aja-Equipment ein.

Basierend auf den Erfahrungen mit Kunden wie BBC, ITV und Sky Sports hat Arena TV ein HDR-Workflowkonzept entwickelt, um Live-Übertragungen in HDR und SDR zu realisieren, wobei die SDR-Qualität von der hochwertigen HDR-Quelle profitiert. Der Workflow, der bei der Übertragung des FA Cup Finales eingesetzt wurde, nutzte diverse Produkte von Aja, darunter den FS-HDR HDR Converter/Frame Sync, FS4 Converter/Frame Sync und Hi5-4K-Plus Mini-Converter.

In enger Zusammenarbeit mit Arena entschied sich BBC Sport dazu, das FA-Cup-Finale in HDR aufzuzeichnen, produzierte aber simultan einen HD-SDR-Feed, da klar war, dass die Mehrheit der Zuschauer das Spiel in diesem Format sehen würde. Im Vorfeld der Veranstaltung optimierte Arena sein HDR-Workflow-Konzept. Dafydd Rees, stellvertretender Direktor für Operations, Arena TV, erläutert: »FS-HDR war der Schlüssel zur Erschließung des gesamten Konzepts, das uns ein qualitativ hochwertiges HDR-Up- und Down-Mapping ermöglichte, um dem Publikum viel dynamischere HDR- und SDR-Bilder zu liefern.«

Der Arbeitsablauf von Arena umfasste eine Vielzahl von Geräten, angefangen bei Grass Valley Kameras, die die wichtigsten Feeds in HLG oder PQ HDR ausgeben. 3G-SDI-Ausgänge wurden dann in Ajas HDR-Konverter/Prozessor FS-HDR eingespeist, um sie fürs Shading in SDR zu wandeln. Für Replays wurde das Material in den FS-HDR für die gleichzeitige Ausgabe von SDR und HDR eingespielt. Zusätzliches Material, das eine HD-4K-Up-Konvertierung erforderte, wurde in einen Aja FS4 Konverter/Synchronizer gespeist, um eine hochwertige 4K-Ausgabe zu gewährleisten. Vorab aufgezeichnetes SDR-Material wurden von einem EVS-Server zum FS-HDR für die SDR-zu-HDR-Wandlung geleitet.

Aja Hi5-4K-Plus SDI ermöglichte schlussendlich das 4K HDR HDMI-Monitoring. Alle Grafiken wiederum waren in 4K SDR angelegt, eine Kombination aus FS-HDR und FS4 sorgte für die Wandlung in 4K HDR und das Ausgleichen von Delays, bevor das Material dann an EVS-Server weitergegeben wurde. Cisco-Produkte waren bei dem Setup als Routing-Backbone in der gesamten Pipeline im Einsatz.

Fast jede Workflow-Entscheidung, die Arena TV traf, war darauf ausgelegt, die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu minimieren, da klar war, dass dies für die FA-Cup-Übertragung und deren Ruf katastrophal sein würde.

»Wir haben uns für den FS-HDR entschieden, weil wir wissen, dass Aja FS-Geräte zuverlässig sind, und die duale Stromversorgung des FS-HDR sorgte zudem für Redundanz«, sagte Rees. »Insgesamt haben wir festgestellt, dass der FS-HDR ein leistungsstarkes Gerät ist, das alles tut, was angegeben ist. Der FS-HDR bietet alle Werkzeuge, die Sie brauchen, um die Arbeit zu erledigen, von einer intuitiven Benutzeroberfläche bis hin zu leistungsstarker Verarbeitung – und das ist sehr wertvoll in dieser Branche.«