Bei den olympischen Spielen in Tokio nutzt NBC Olympics XT-Via-Server von EVS.

NBC Olympics ist eine Division von NBC Universal und wird die Live-Übertragungen und die Berichterstattung von den Olympischen Spielen in Tokio durchführen. NBC Universal besitzt die US-Medienrechte auf allen Plattformen für alle Olympischen Spiele bis 2032.

In diesem Jahr wird NBC Olympics die Bilder aus Tokio in 1080p, aber auch in UHD HDR durchführen und hat sich entschieden, hierfür XT-Via-Produktionsserver von EVS zu nutzen. Die Spiele sollen vom 23. Juli bis 8. August 2021 in Tokio stattfinden.

NBC Olympics wird die EVS-Server in seinen Sendezentren in Tokio und Stamford nutzen sowie an anderen Veranstaltungsorten in Tokio. Mit mehr als der dreifachen internen Bandbreite des früheren Server-Flaggschiffs von EVS, dem XT3, bietet der XT-Via mehr als 12 Kanäle für 1080p und sechs oder mehr Kanäle für UHD/4K sowohl in SDR als auch in HDR.

Dieses Leistungsniveau genügt auch den hohen Anforderungen der Olympia-Produktion von NBC Olympics, erklären Darryl Jefferson, VP Post Production & Digital Workflow, NBC Sports & Olympics, und Quentin Grutman, Chief Customer Officer, EVS.

»Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit EVS fortzusetzen«, sagte Darryl Jefferson. »Die rasante Live-Action unserer größten Olympia-Berichterstattung aller Zeiten wird die neue XT-Via-Plattform nutzen, um mit mehr Kanälen mit gleichzeitiger Aufzeichnung Schritt zu halten, und uns dabei helfen, unsere Ambitionen zu verwirklichen, 4K- und HDR-Dienste in olympischem Ausmaß anzubieten.«

»Wir sind sehr stolz darauf, weiterhin ein integraler Partner von NBC Olympics zu sein und dabei zu helfen, deren Vision der Olympischen Spiele mit unseren unglaublich leistungsstarken und robusten XT-Via-Servern zum Leben zu erwecken«, sagte Quentin Grutman.