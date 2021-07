»Passion«: Behind-The-Scenes mit Colorist und Filmemacher Flo Wolf

Filmemacher Flo Wolf erläutert, wie er ein Projekt für den Sportwagenhersteller Alpine umsetzte — und welch wichtige Rolle dabei die Speichermedien spielten.

Flo Wolf hat schon unterschiedlichste Filmprojekte umgesetzt. Mit seiner neuesten Arbeit »Passion« setzte er eine Social-Media-Kampagne für den französischen Sportwagenhersteller Alpine um — unterstützt von SanDisk.

Bei diesem Projekt gab es viele Herausforderungen, auch inhaltlicher Art: In einem sehr kurzen Clip sollte sehr viel Emotion und Produktinformation transportiert werden. Schließlich müsse bei Social-Media-Clips der Fokus auf andere Aspekte gelegt werden als bei regulären Filmprojekten, erklärt Wolf. »Die Spots müssen meistens sehr kurzfristig umgesetzt werden, man muss aktuelle Trends aufgreifen und sich oft auch auf einen aktuellen Anlass beziehen.«

Durch die Kurzlebigkeit der Inhalte dürften die Beiträge zudem kein Vermögen kosten, müssten gleichzeitig aber den hohen Qualitätsanforderungen der ästhetisch anspruchsvollen Zielgruppen in den sozialen Medien genügen, fasst Wolf zusammen.

Besonders wichtig sei es dabei, hochwertige und beständige Technik zu nutzen, wie der erfahrene Filmemacher immer wieder hervorhebt. Das galt in besonderem Maß im aktuellen Projekt »Passion«, denn die Storys wurden alle in Nebel und Regen gedreht, und deshalb musste die Technik diesen Umständen gewachsen sein.

»Aufgrund der Wetterbedingungen und des Zeitdrucks haben wir jeweils direkt im Anschluss des Drehs in meinem Auto das gesamte Drehmaterial auf drei robuste, wasserabweisende SSD-Speicher kopiert, um am nächsten Morgen parallel mit dem Schnitt anfangen zu können. Wegen der Corona-Pandemie konnten wir nicht zusammen am Edit arbeiten, daher haben mein Kollege Dennis und ich jeweils das gesamte Material mit an unsere Arbeitsplätze genommen und online die Schnittversionen ausgetauscht. Um dabei nicht lange warten zu müssen, haben wir eine SanDisk Extreme Pro Portable SSD, eine SanDisk Extreme Portable SSD sowie eine SanDisk Professional G-Drive ArmorLock SSD genutzt. Die Speicherlösungen sind dank IP55- und IP67-Klassifzierung selbst im kalten Dauerregen absolut zuverlässig.«

Neben dem Backup vor Ort ist die Sicherheit und der Datenschutz des gewonnenen Materials ebenfalls ein wichtiger Punkt, der beachtet werden muss. Wolf erklärt, dass die Arbeitsabläufe dabei nicht unterbrochen werden sollten und jederzeit nachvollziehbar sein müssen.

Dabei greift er ebenfalls auf Produkte des SanDisk Professional-Portfolios zurück: »Zwar haben wir bei diesem Dreh mit keinem geheim zu haltenden Fahrzeug gearbeitet — das wäre aber mit der ArmorLock SSD auch kein Problem gewesen. Denn die SSD mit 256-Bit-AES-XTS-Verschlüsselung und die dazugehörige App basieren auf einer von Dritten geprüften Open-Source-Technologie, die innovativen und simplen Datenschutz ermöglicht, ohne meine Arbeitsabläufe zu unterbrechen. Das Entsperren des SSD-Laufwerks funktioniert ganz einfach und passwortlos — dank biometrischer Authentifizierung. Auch die Nachverfolgung meines Speichers ist ohne Weiteres in der App möglich. So kann ich auch sensible Daten guten Gewissens jedem Kurier in die Hand geben, ohne Angst vor einem Leak zu haben.«