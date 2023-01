EuroHockey Hallenmeisterschaften mit Atem Constellation 8K

Die Deutsche Hockey Agentur (DHA) beauftragte die Video Data Technik (VDT) mit allen Aspekten der Übertragungs- und Produktionsdienste der EuroHockey Hallenmeisterschaften.

Für die Fernsehübertragung und das Live-Streaming der EuroHockey Hallenmeisterschaften auf Sport1 bzw. eurohockeytv.org setzte VDT, Teil der Teltec Gruppe, auf einen Akquisitions-, Steuer- und Auslieferungsworkflow mit Blackmagic Design Hardware.

Bei dem Event, das alle zwei Jahre stattfindet, traten in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg acht Nationen gegeneinander an, nämlich die Ukraine, Tschechien, die Niederlande, die Türkei, Österreich, die Schweiz, Belgien und Deutschland. Die Deutsche Hockey Agentur (DHA) beauftragte die Firma Video Data Technik (VDT) mit allen Aspekten der Übertragungs- und Produktionsdienste.

VDT setzte auf ein Datenübertragungssystem aus Glasfaser und ein Setup aus neun Kameras, inklusive drei Blackmagic Ursa Broadcast G2 Kameras. Zwei von diesen waren auf Remote Heads angebracht. Die dritte fing Interviews am Spielfeldrand ein. Als Torkameras dienten VDT zwei Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pros.

»Die verschiedenen Kameratypen waren gut aufeinander abgestimmt. Das lag nicht zuletzt daran, dass man die Farben von Blackmagic Kameras mit dem Atem Camera Control Panel präziser abgleichen kann als größere Broadcastkameras das zulassen würden«, erklärte Andreas Meyer von VDT.

Alle Quellen der Kameras und neun ISO-Feeds wurden in eine 72 x 144 Kreuzschiene gespeist, von wo sie an den Atem Constellation 8K Live-Produktionsmischer und ein vMix Replay-System weitergeleitet wurden.

„Wir mussten drei Programmfeeds erstellen, also entschieden wir uns für einen Workflow mit dem Atem Constellation 8K und einem Atem 2 M/E Advanced Panel. Und da wir deutsch- und englischsprachige Feeds schneiden mussten, nutzten wir die vierte M/E-Zeile, um englischsprachige Grafiken einzufügen«, gab Meyer an.

Das Produktionsformat war 1080p/50, was jedoch anschließend für Sport1 in 1080i/50 und für die European Hockey Federation (EHF) in 720p/50 konvertiert wurde. Zwei Kiloview Encoder waren für den Stream für EHF und später auch für den österreichischen Sender ORF zuständig.

»Der Atem Constellation bietet einem die absolute Flexibilität. Ich finde es auch klasse, dass er MADI-Signale ausgibt. So können wir Audio direkt aus den SDI-Signalen herauslösen und auf der DiGiCo Konsole verwenden«, so Meyer weiter. »Er ist wirklich der perfekte Mischer für große Events und Übertragungen, wo Flexibilität gefragt ist. Sie brauchen einen zusätzlichen Ausgang? Kein Problem, der Atem hat, was Sie brauchen.«

In Sachen On-air-Grafiken setzte man auf CharacterWorks mit Ausgaben in 2160p/50. Diese 4K-Signale wurden dann mithilfe zweier Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI Konvertern in vier separate 1080p/50-Kanäle gesplittet.

»Somit hatten wir zwei Füll- und Key-Quellen für deutsch- und englischsprachige On-air-Grafiken, während für den Graphics Operator alles überschaubar blieb«, sagte Meyer.

Die Haupt-Programmausgabe wurde mit einem HyperDeck Studio 4K Pro Broadcastdeck auf SSDs aufgezeichnet. Aufzeichnungen für Teamanalysen besorgte ein H.264 Pro Recorder Echtzeit-Encoder.